https://1prime.ru/20240617/zapad-849232389.html
Медведев рассказал, кому угрожает Запад из-за России
Медведев рассказал, кому угрожает Запад из-за России - 17.06.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал, кому угрожает Запад из-за России
Запад запугивает государства, отказывающиеся вводить рестрикции против Москвы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:55+0300
2024-06-17T11:55+0300
2024-06-17T12:04+0300
политика
россия
запад
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/11/842591107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_37eef4525cced130bba6491aff153552.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Запад запугивает государства, отказывающиеся вводить рестрикции против Москвы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Эти санкции навязываются международному сообществу, а государства, которые отказываются следовать этим санкциям, их запугивают, грозятся заблокировать банковскую систему, привести какие-то другие силы к власти", — отметил он.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.Коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне начала СВО. Это привело к росту цен на топливо и продовольствие в Европе и США из-за нарушения логистических цепочек. В Москве заявляли, что страна может справиться с этим давлением, и указали на неспособность Запада признать провал антироссийских санкций.
https://1prime.ru/20240617/sanktsii-849231484.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/11/842591107_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1d28a4d94cd331c1e21e9d3723b4b9f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, кому угрожает Запад из-за России
Медведев: Запад угрожает сменить власть там, где не вводят санкции против РФ
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Запад запугивает государства, отказывающиеся вводить рестрикции против Москвы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Эти санкции навязываются международному сообществу, а государства, которые отказываются следовать этим санкциям, их запугивают, грозятся заблокировать банковскую систему, привести какие-то другие силы к власти", — отметил он.
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
Коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне начала СВО. Это привело к росту цен на топливо и продовольствие в Европе и США из-за нарушения логистических цепочек. В Москве заявляли, что страна может справиться с этим давлением, и указали на неспособность Запада признать провал антироссийских санкций.
Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, сообщил Медведев