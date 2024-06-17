https://1prime.ru/20240617/zapad-849232389.html

Медведев рассказал, кому угрожает Запад из-за России

Медведев рассказал, кому угрожает Запад из-за России - 17.06.2024, ПРАЙМ

Медведев рассказал, кому угрожает Запад из-за России

Запад запугивает государства, отказывающиеся вводить рестрикции против Москвы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:55+0300

2024-06-17T11:55+0300

2024-06-17T12:04+0300

политика

россия

запад

дмитрий медведев

https://cdnn.1prime.ru/img/84259/11/842591107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_37eef4525cced130bba6491aff153552.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Запад запугивает государства, отказывающиеся вводить рестрикции против Москвы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Эти санкции навязываются международному сообществу, а государства, которые отказываются следовать этим санкциям, их запугивают, грозятся заблокировать банковскую систему, привести какие-то другие силы к власти", — отметил он.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.Коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне начала СВО. Это привело к росту цен на топливо и продовольствие в Европе и США из-за нарушения логистических цепочек. В Москве заявляли, что страна может справиться с этим давлением, и указали на неспособность Запада признать провал антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20240617/sanktsii-849231484.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, дмитрий медведев