https://1prime.ru/20240617/zelenskiy-849226236.html
Киев раскрыл неожиданные предложения от "друзей России" на саммите мира
Киев раскрыл неожиданные предложения от "друзей России" на саммите мира - 17.06.2024, ПРАЙМ
Киев раскрыл неожиданные предложения от "друзей России" на саммите мира
Ряд государств, имеющих традиционно хорошие отношения с Россией, впервые предложили свои каналы связи с российской стороной украинским властям. Об этом сообщил... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:09+0300
2024-06-17T10:09+0300
2024-06-17T10:19+0300
политика
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ряд государств, имеющих традиционно хорошие отношения с Россией, впервые предложили свои каналы связи с российской стороной украинским властям. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Украины Дмитрий Лубинец, его слова цитирует РБК."Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций", — отметил он.По словам омбудсмена, 39 стран приняли участие в закрытых обсуждениях по возвращению украинских граждан из России, где подобные позиции были озвучены.В итоговом коммюнике, подписанном 78 странами, было заявлено требование освободить военнопленных и вернуть на Украину тех, кто был депортирован, незаконно перемещен или задержан.Российская делегация не принимала участия, но признала возможность присутствовать на следующем саммите. Президент Владимир Путин отметил, что без участия России невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
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украина, владимир зеленский, саммит, конференция по украине
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, саммит, конференция по Украине
Киев раскрыл неожиданные предложения от "друзей России" на саммите мира
РБК: Киев рассказал о неожиданных предложениях от "друзей РФ" на саммите мира
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Ряд государств, имеющих традиционно хорошие отношения с Россией, впервые предложили свои каналы связи с российской стороной украинским властям. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Украины Дмитрий Лубинец, его слова цитирует
РБК.
"Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций", — отметил он.
По словам омбудсмена, 39 стран приняли участие в закрытых обсуждениях по возвращению украинских граждан из России, где подобные позиции были озвучены.
В итоговом коммюнике, подписанном 78 странами, было заявлено требование освободить военнопленных и вернуть на Украину тех, кто был депортирован, незаконно перемещен или задержан.
Российская делегация не принимала участия, но признала возможность присутствовать на следующем саммите. Президент Владимир Путин отметил, что без участия России невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
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