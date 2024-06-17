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Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья
Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья - 17.06.2024, ПРАЙМ
Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья
Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья, отказавшихся от участия в его приватизации, из муниципального жилищного фонда. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:46+0300
2024-06-17T16:13+0300
россия
жилье
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья, отказавшихся от участия в его приватизации, из муниципального жилищного фонда. Как сообщается в сопроводительных материалах к законопроекту, изменения в статью 19 закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" разработаны в связи с постановлением Конституционного суда РФ от 25 апреля по делу о проверке конституционности части 6 статьи 32 Жилищного кодекса, посвященной вопросам возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение, а также условиям и срокам сохранения права пользования им. Дело, рассмотренное Конституционным судом, было связано с расселением аварийного многоквартирного дома в Ярославле, в связи с которым заявительница - экс-супруга собственника утратила право пользования жилым помещением. "Законопроектом предусматривается изложение статьи 19 федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" в новой редакции, предусматривающей право бывшего члена семьи собственника приватизированного жилого помещения, который в момент приватизации такого жилого помещения имел право пользования этим помещением, при условии, что это лицо признано малоимущим и принято на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или имеет право состоять на таком учете, на предоставление ему в пользование жилого помещения из муниципального жилищного фонда", - говорится в пояснительной записке Минстроя. Как указывается в ней, в случае предоставления такому гражданину в пользование жилого помещения из муниципального фонда, размер возмещения за изымаемое приватизированное жилое помещение или площадь предоставляемого другого помещения для собственника подлежит уменьшению пропорционально доле бывшего члена его семьи, которая полагалась бы ему в случае участия в приватизации. Положения законопроекта должны обеспечить надлежащие гарантии защиты жилищных прав бывших членов семьи собственника жилого помещения, отказавшихся от участия в его приватизации, для которых это жилое помещение является единственным и которые не имеют реальной возможности самостоятельно удовлетворить потребность в жилище, при изъятии этого жилого помещения, в том числе признанного непригодным для проживания, для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, добавляется в материалах Минстроя.
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россия, жилье
РОССИЯ, жилье
15:46 17.06.2024 (обновлено: 16:13 17.06.2024)
 
Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья

Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилого помещения

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья, отказавшихся от участия в его приватизации, из муниципального жилищного фонда.
Как сообщается в сопроводительных материалах к законопроекту, изменения в статью 19 закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" разработаны в связи с постановлением Конституционного суда РФ от 25 апреля по делу о проверке конституционности части 6 статьи 32 Жилищного кодекса, посвященной вопросам возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение, а также условиям и срокам сохранения права пользования им.
Дело, рассмотренное Конституционным судом, было связано с расселением аварийного многоквартирного дома в Ярославле, в связи с которым заявительница - экс-супруга собственника утратила право пользования жилым помещением.
"Законопроектом предусматривается изложение статьи 19 федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" в новой редакции, предусматривающей право бывшего члена семьи собственника приватизированного жилого помещения, который в момент приватизации такого жилого помещения имел право пользования этим помещением, при условии, что это лицо признано малоимущим и принято на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или имеет право состоять на таком учете, на предоставление ему в пользование жилого помещения из муниципального жилищного фонда", - говорится в пояснительной записке Минстроя.
Как указывается в ней, в случае предоставления такому гражданину в пользование жилого помещения из муниципального фонда, размер возмещения за изымаемое приватизированное жилое помещение или площадь предоставляемого другого помещения для собственника подлежит уменьшению пропорционально доле бывшего члена его семьи, которая полагалась бы ему в случае участия в приватизации.
Положения законопроекта должны обеспечить надлежащие гарантии защиты жилищных прав бывших членов семьи собственника жилого помещения, отказавшихся от участия в его приватизации, для которых это жилое помещение является единственным и которые не имеют реальной возможности самостоятельно удовлетворить потребность в жилище, при изъятии этого жилого помещения, в том числе признанного непригодным для проживания, для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, добавляется в материалах Минстроя.
 
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