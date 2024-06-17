https://1prime.ru/20240617/zhile-849243101.html

Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья

Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья - 17.06.2024, ПРАЙМ

Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья

Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья, отказавшихся от участия в его приватизации, из муниципального жилищного фонда. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T15:46+0300

2024-06-17T15:46+0300

2024-06-17T16:13+0300

россия

жилье

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья, отказавшихся от участия в его приватизации, из муниципального жилищного фонда. Как сообщается в сопроводительных материалах к законопроекту, изменения в статью 19 закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" разработаны в связи с постановлением Конституционного суда РФ от 25 апреля по делу о проверке конституционности части 6 статьи 32 Жилищного кодекса, посвященной вопросам возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение, а также условиям и срокам сохранения права пользования им. Дело, рассмотренное Конституционным судом, было связано с расселением аварийного многоквартирного дома в Ярославле, в связи с которым заявительница - экс-супруга собственника утратила право пользования жилым помещением. "Законопроектом предусматривается изложение статьи 19 федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" в новой редакции, предусматривающей право бывшего члена семьи собственника приватизированного жилого помещения, который в момент приватизации такого жилого помещения имел право пользования этим помещением, при условии, что это лицо признано малоимущим и принято на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или имеет право состоять на таком учете, на предоставление ему в пользование жилого помещения из муниципального жилищного фонда", - говорится в пояснительной записке Минстроя. Как указывается в ней, в случае предоставления такому гражданину в пользование жилого помещения из муниципального фонда, размер возмещения за изымаемое приватизированное жилое помещение или площадь предоставляемого другого помещения для собственника подлежит уменьшению пропорционально доле бывшего члена его семьи, которая полагалась бы ему в случае участия в приватизации. Положения законопроекта должны обеспечить надлежащие гарантии защиты жилищных прав бывших членов семьи собственника жилого помещения, отказавшихся от участия в его приватизации, для которых это жилое помещение является единственным и которые не имеют реальной возможности самостоятельно удовлетворить потребность в жилище, при изъятии этого жилого помещения, в том числе признанного непригодным для проживания, для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, добавляется в материалах Минстроя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, жилье