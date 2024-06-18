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Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН - 18.06.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН
России необходимо способствовать интеграции платежных отечественных систем и систем стран АСЕАН. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T07:02+0300
2024-06-18T07:12+0300
россия
асеан
дмитрий медведев
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. России необходимо способствовать интеграции платежных отечественных систем и систем стран АСЕАН. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России, лидер фракции "Единая Россия" Дмитрий Медведев. По его словам, на фоне деструктивных действий Запада большинство российских банков отключены от системы Swift, что создает определенные сложности. Однако это, как отметил Медведев, является стимулом для России развивать сотрудничество в сфере использования нацвалют во взаимных расчетах с дружественными странами."Для нас важно способствовать интеграции платёжных систем России и стран десятки, а также расширению корреспондентских отношений между банками наших стран", - заявил Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" во Владивостоке. Лидер "Единой России" также добавил, что это делается для в том числе для обеспечения вопросов продовольственной безопасности. В этой связи Медведев подчеркнул необходимость в скоординировании подходов России и стран АСЕАН к решению проблемы продовольственного обеспечения на фоне западных ограничений. По его словам, подобные действия ведут к тому, что Россия не может поставить тот объем продовольствия, который могла бы.
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россия, асеан, дмитрий медведев
РОССИЯ, АСЕАН, Дмитрий Медведев
07:02 18.06.2024 (обновлено: 07:12 18.06.2024)
 
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН

Медведев: нужно способствовать интеграции платежных систем России и стран АСЕАН

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. России необходимо способствовать интеграции платежных отечественных систем и систем стран АСЕАН. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России, лидер фракции "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По его словам, на фоне деструктивных действий Запада большинство российских банков отключены от системы Swift, что создает определенные сложности. Однако это, как отметил Медведев, является стимулом для России развивать сотрудничество в сфере использования нацвалют во взаимных расчетах с дружественными странами.
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"Для нас важно способствовать интеграции платёжных систем России и стран десятки, а также расширению корреспондентских отношений между банками наших стран", - заявил Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" во Владивостоке.
Лидер "Единой России" также добавил, что это делается для в том числе для обеспечения вопросов продовольственной безопасности.
В этой связи Медведев подчеркнул необходимость в скоординировании подходов России и стран АСЕАН к решению проблемы продовольственного обеспечения на фоне западных ограничений. По его словам, подобные действия ведут к тому, что Россия не может поставить тот объем продовольствия, который могла бы.
 
РОССИЯАСЕАНДмитрий Медведев
 
 
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