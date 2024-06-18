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ЦБ повысил прогноз прибыли банков в 2024 году
ЦБ повысил прогноз прибыли банков в 2024 году - 18.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз прибыли банков в 2024 году
Банк России повысил прогноз чистой прибыли банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей, следует... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T19:04+0300
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз чистой прибыли банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора."С учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы мы повысили прогноз по прибыли на 2024 год до 3,1–3,6 триллиона рублей", - сказано в материалах.В предыдущем обзоре, выпущенном по итогам четвертого квартала прошлого года, регулятор прогнозировал, что банки РФ в этом году заработают 2,3-2,8 триллиона рублей.
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банки, банк россии
ЦБ повысил прогноз прибыли банков в 2024 году
ЦБ повысил прогноз чистой прибыли банков в 2024 году до 3,1-3,6 трлн рублей
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз чистой прибыли банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора.
"С учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы мы повысили прогноз по прибыли на 2024 год до 3,1–3,6 триллиона рублей", - сказано в материалах.
В предыдущем обзоре, выпущенном по итогам четвертого квартала прошлого года, регулятор прогнозировал, что банки РФ в этом году заработают 2,3-2,8 триллиона рублей.
Эксперт не согласился с прогнозом Всемирного банка по росту ВВП России