Пасмурные настроения: давление на рынок продолжается

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. На рынке пасмурные настроения. Индекс Мосбиржи снизился за день на 1,00% до 3183,68 п., индекс РТС отступил на 0,98% до 1126,25 п. Спад в сегменте суверенного долга возобновился: индекс RGBI обновил минимумы с марта 2022 года. Таким образом, участники рынка могут дисконтировать в котировках возможное повышение ключевой ставки Банком России на заседании в июле, что оказывает давление и на рынок акций."Ренессанс страхование" в процессе регистрации НПФ "Ренессанс Накопления", чтобы предложить клиентам накопительные продукты в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая была предложена государством с начала этого года. Компания планирует за пять лет привлечь миллион клиентов и 100 миллиардов рублей. дополнительных активов. Финансируется новое направление за счет собственных средств компании.Магнит объявил о начале работы маркетплейса "Магнит Маркет" в Москве. Первые тестовые пункты выдачи заказов (ПВЗ) "Магнит Маркет" были открыты в Москве в конце марта. В настоящее время сеть ПВЗ маркетплейса в столице объединяет более 300 пунктов. До конца лета их количество планируется увеличить до тысячи.Делимобиль сообщает о расширении географии и начале работы в Башкортостане. Компания первой из федеральных игроков каршеринга запускает сервис в Уфе, 12 по счету городом присутствия компании.В понедельник на Мосбирже возобновились торги бумагами "Мать и дитя" после завершения процесса редомициляции. В первой половине дня в понедельник котировки акций повысились на 30%, но под конец торговой сессии растеряли весь рост и завершили день в минусе. Мы полагаем, что компания обладает хорошими перспективами для роста в долгосрочной перспективе благодаря лидирующим позициям в востребованной специализации репродуктивной медицины. Помимо этого, смена кипрской юрисдикции на российскую означает возобновление дивидендных выплат, которые были приостановлены с 2022 года.Самолет выставил часть своих активов на продажу, а именно 12 земельных участков общей площадью 26,9 га в поселении Филимонковское в новой Москве. Представитель застройщика сообщил, что продажа активов связана с "максимизацией доходов от девелоперского бизнеса", что можно интерпретировать как продажу с целью сокращения расходов на строительство объектов, которые будет тяжело продавать после фактического завершения льготной ипотеки с господдержкой.Сегодня заканчивается срок действия оферты для нерезидентов на выкуп до 4,2% акций МТС.О'Кей проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи.
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. На рынке пасмурные настроения. Индекс Мосбиржи снизился за день на 1,00% до 3183,68 п., индекс РТС отступил на 0,98% до 1126,25 п. Спад в сегменте суверенного долга возобновился: индекс RGBI обновил минимумы с марта 2022 года. Таким образом, участники рынка могут дисконтировать в котировках возможное повышение ключевой ставки Банком России на заседании в июле, что оказывает давление и на рынок акций.
"Ренессанс страхование" в процессе регистрации НПФ "Ренессанс Накопления", чтобы предложить клиентам накопительные продукты в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая была предложена государством с начала этого года. Компания планирует за пять лет привлечь миллион клиентов и 100 миллиардов рублей. дополнительных активов. Финансируется новое направление за счет собственных средств компании.
Магнит объявил о начале работы маркетплейса "Магнит Маркет" в Москве. Первые тестовые пункты выдачи заказов (ПВЗ) "Магнит Маркет" были открыты в Москве в конце марта. В настоящее время сеть ПВЗ маркетплейса в столице объединяет более 300 пунктов. До конца лета их количество планируется увеличить до тысячи.
Делимобиль сообщает о расширении географии и начале работы в Башкортостане. Компания первой из федеральных игроков каршеринга запускает сервис в Уфе, 12 по счету городом присутствия компании.
В понедельник на Мосбирже возобновились торги бумагами "Мать и дитя" после завершения процесса редомициляции. В первой половине дня в понедельник котировки акций повысились на 30%, но под конец торговой сессии растеряли весь рост и завершили день в минусе. Мы полагаем, что компания обладает хорошими перспективами для роста в долгосрочной перспективе благодаря лидирующим позициям в востребованной специализации репродуктивной медицины. Помимо этого, смена кипрской юрисдикции на российскую означает возобновление дивидендных выплат, которые были приостановлены с 2022 года.
Самолет выставил часть своих активов на продажу, а именно 12 земельных участков общей площадью 26,9 га в поселении Филимонковское в новой Москве. Представитель застройщика сообщил, что продажа активов связана с "максимизацией доходов от девелоперского бизнеса", что можно интерпретировать как продажу с целью сокращения расходов на строительство объектов, которые будет тяжело продавать после фактического завершения льготной ипотеки с господдержкой.
Сегодня заканчивается срок действия оферты для нерезидентов на выкуп до 4,2% акций МТС.
О'Кей проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.