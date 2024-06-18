https://1prime.ru/20240618/birzha-849257705.html

Пасмурные настроения: давление на рынок продолжается

Пасмурные настроения: давление на рынок продолжается - 18.06.2024, ПРАЙМ

Пасмурные настроения: давление на рынок продолжается

На рынке пасмурные настроения. Индекс Мосбиржи снизился за день на 1,00% до 3183,68 п., индекс РТС отступил на 0,98% до 1126,25 п. Спад в сегменте суверенного... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T08:47+0300

2024-06-18T08:47+0300

2024-06-18T09:43+0300

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849257705.jpg?1718693003

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. На рынке пасмурные настроения. Индекс Мосбиржи снизился за день на 1,00% до 3183,68 п., индекс РТС отступил на 0,98% до 1126,25 п. Спад в сегменте суверенного долга возобновился: индекс RGBI обновил минимумы с марта 2022 года. Таким образом, участники рынка могут дисконтировать в котировках возможное повышение ключевой ставки Банком России на заседании в июле, что оказывает давление и на рынок акций."Ренессанс страхование" в процессе регистрации НПФ "Ренессанс Накопления", чтобы предложить клиентам накопительные продукты в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая была предложена государством с начала этого года. Компания планирует за пять лет привлечь миллион клиентов и 100 миллиардов рублей. дополнительных активов. Финансируется новое направление за счет собственных средств компании.Магнит объявил о начале работы маркетплейса "Магнит Маркет" в Москве. Первые тестовые пункты выдачи заказов (ПВЗ) "Магнит Маркет" были открыты в Москве в конце марта. В настоящее время сеть ПВЗ маркетплейса в столице объединяет более 300 пунктов. До конца лета их количество планируется увеличить до тысячи.Делимобиль сообщает о расширении географии и начале работы в Башкортостане. Компания первой из федеральных игроков каршеринга запускает сервис в Уфе, 12 по счету городом присутствия компании.В понедельник на Мосбирже возобновились торги бумагами "Мать и дитя" после завершения процесса редомициляции. В первой половине дня в понедельник котировки акций повысились на 30%, но под конец торговой сессии растеряли весь рост и завершили день в минусе. Мы полагаем, что компания обладает хорошими перспективами для роста в долгосрочной перспективе благодаря лидирующим позициям в востребованной специализации репродуктивной медицины. Помимо этого, смена кипрской юрисдикции на российскую означает возобновление дивидендных выплат, которые были приостановлены с 2022 года.Самолет выставил часть своих активов на продажу, а именно 12 земельных участков общей площадью 26,9 га в поселении Филимонковское в новой Москве. Представитель застройщика сообщил, что продажа активов связана с "максимизацией доходов от девелоперского бизнеса", что можно интерпретировать как продажу с целью сокращения расходов на строительство объектов, которые будет тяжело продавать после фактического завершения льготной ипотеки с господдержкой.Сегодня заканчивается срок действия оферты для нерезидентов на выкуп до 4,2% акций МТС.О'Кей проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков