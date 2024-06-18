В акциях не удалось развить успех

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Рынок акций после двухдневного мощного отскока на 6% в понедельник не смог продолжить восходящее движение. Индекс Мосбиржи по итогам сессии потерял свыше процента — 3180 п.На фоне повышенного предложения акций от НФО и нерезидентов и пониженного спроса на бумаги со стороны СЗКО и розничных инвесторов рынок акций и не может приступить к более сильному восстановлению. Придется подождать исчерпания продаж. Летний план возврата индекса на 3300 п. не снимается с повестки.Сильнее рынка вчера были акции ВТБ (+1,4%). Идет отскок с минимумов весны 2023 года Скоро состоится обратный сплит бумаг в пропорции 5000:1, что позитивно для биржевого сентимента. Локально бумаги могут направиться к верхней границе нисходящего торгового канала под 2,2 коп.Слабее рынка оказались акции Ростелекома-ао (-3,2%). Курс вернулся на 90 рублей, но это по-прежнему на 31% выше уровней начала года. Позитивные факторы — дивиденды за 2023 год и выход на торги дочек корпорации. В летний сезон есть вероятность возврата к круглым 100 рублей.Рубль еще больше укрепился. Срочные контракты на токсичные валюты потеряли до 2%, через фьючерс доллар США вчера оценивался по 87,4. А биржевой юань упал на 1,6% и достиг минимумов с конца июня 2023 года, 11,95. На фоне жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров по-прежнему нет никакого смысла говорить о девальвации рубля. Кто ставил на ослабление нацвалюты — вынужден нести убытки.
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Рынок акций после двухдневного мощного отскока на 6% в понедельник не смог продолжить восходящее движение. Индекс Мосбиржи по итогам сессии потерял свыше процента — 3180 п.
На фоне повышенного предложения акций от НФО и нерезидентов и пониженного спроса на бумаги со стороны СЗКО и розничных инвесторов рынок акций и не может приступить к более сильному восстановлению. Придется подождать исчерпания продаж. Летний план возврата индекса на 3300 п. не снимается с повестки.
Сильнее рынка вчера были акции ВТБ (+1,4%). Идет отскок с минимумов весны 2023 года Скоро состоится обратный сплит бумаг в пропорции 5000:1, что позитивно для биржевого сентимента. Локально бумаги могут направиться к верхней границе нисходящего торгового канала под 2,2 коп.
Слабее рынка оказались акции Ростелекома-ао (-3,2%). Курс вернулся на 90 рублей, но это по-прежнему на 31% выше уровней начала года. Позитивные факторы — дивиденды за 2023 год и выход на торги дочек корпорации. В летний сезон есть вероятность возврата к круглым 100 рублей.
Рубль еще больше укрепился. Срочные контракты на токсичные валюты потеряли до 2%, через фьючерс доллар США вчера оценивался по 87,4. А биржевой юань упал на 1,6% и достиг минимумов с конца июня 2023 года, 11,95. На фоне жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров по-прежнему нет никакого смысла говорить о девальвации рубля. Кто ставил на ослабление нацвалюты — вынужден нести убытки.
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