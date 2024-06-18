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Сотрудник Boeing сообщил о нарушениях при изготовлении самолетов, пишет СМИ
Сотрудник Boeing сообщил о нарушениях при изготовлении самолетов, пишет СМИ - 18.06.2024, ПРАЙМ
Сотрудник Boeing сообщил о нарушениях при изготовлении самолетов, пишет СМИ
Американская аэрокосмическая компания Boeing неправильно обращалась с дефектными самолетными деталями, некоторые из них могли установить по ошибке на лайнерах... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T17:04+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Boeing неправильно обращалась с дефектными самолетными деталями, некоторые из них могли установить по ошибке на лайнерах Boeing 737 Max, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет инспектора по контролю за качеством компании Сэма Мохока. Инспектор 11 июня направил отчет в Управление по охране труда США, после чего с документом ознакомились члены одного из подкомитетов сената конгресса. "Инспектор по контролю за качеством компании Boeing заявил, что производитель самолетов нарушил правила обращения с дефектными деталями и упустил из виду сотни из них, некоторые из которых, по его словам, могли быть установлены на новых самолетах 737 Max", - пишет агентство. Как сообщается, по состоянию на 2023 год Boeing "не знает, куда подевались" до 400 дефектных деталей, при этом она удалила записи о многих из них из внутренней системы каталогизации. Мохок заявляет, что корпорация в преддверии проверки "намеренно скрыла" от Федерального управления гражданской авиации США неправильно хранившиеся дефектные детали, в том числе рули и закрылки. По словам инспектора, он пытался донести до руководства сведения о допущенных нарушениях, но его отчет в итоге попал тем управляющим, на которых он жаловался. В последнее время не раз сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Так, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из Соединенных Штатов. Телеканал ABC News сообщал, что Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс Денвер-Хьюстон, совершил экстренную посадку в США по причине срыва обшивки одного из двигателей.
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Сотрудник Boeing сообщил о нарушениях при изготовлении самолетов, пишет СМИ
Bloomberg: сотрудник Boeing заявил, что она упустила из виду сотни дефектных деталей
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Boeing неправильно обращалась с дефектными самолетными деталями, некоторые из них могли установить по ошибке на лайнерах Boeing 737 Max, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет инспектора по контролю за качеством компании Сэма Мохока.
Инспектор 11 июня направил отчет в Управление по охране труда США, после чего с документом ознакомились члены одного из подкомитетов сената конгресса.
"Инспектор по контролю за качеством компании Boeing заявил, что производитель самолетов нарушил правила обращения с дефектными деталями и упустил из виду сотни из них, некоторые из которых, по его словам, могли быть установлены на новых самолетах 737 Max", - пишет агентство.
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Как сообщается, по состоянию на 2023 год Boeing "не знает, куда подевались" до 400 дефектных деталей, при этом она удалила записи о многих из них из внутренней системы каталогизации.
Мохок заявляет, что корпорация в преддверии проверки "намеренно скрыла" от Федерального управления гражданской авиации США неправильно хранившиеся дефектные детали, в том числе рули и закрылки.
По словам инспектора, он пытался донести до руководства сведения о допущенных нарушениях, но его отчет в итоге попал тем управляющим, на которых он жаловался.
В последнее время не раз сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Так, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из Соединенных Штатов. Телеканал ABC News сообщал, что Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс Денвер-Хьюстон, совершил экстренную посадку в США по причине срыва обшивки одного из двигателей.