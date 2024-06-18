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Бюджетный комитет Госдумы поддержал отчет об исполнении бюджета за 2023 год

Бюджетный комитет Госдумы поддержал отчет об исполнении бюджета за 2023 год - 18.06.2024, ПРАЙМ

Бюджетный комитет Госдумы поддержал отчет об исполнении бюджета за 2023 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T10:58+0300

2024-06-18T10:58+0300

2024-06-18T10:58+0300

бюджет

госдума

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год.Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 29,124 триллиона рублей (16,9% ВВП), по расходам – 32,353 триллиона рублей (18,8% ВВП). Таким образом, бюджет был исполнен с дефицитом 3,229 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Первоначально предполагалось, что дефицит бюджета составит 2% ВВП.В абсолютном выражении доходы бюджета за 2023 год выросли по сравнению с предыдущим годом на 1,3 триллиона рублей (в связи с ростом ненефтегазовых доходов), а расходы - на 1,235 триллиона рублей.Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отмечал, что благодаря реализации поручений президента, активной работе правительства, регионов и бизнеса ВВП страны в 2023 году вырос на 3,6%. В результате, по его словам, появилась возможность нарастить расходы, что позволило поддержать средствами большее число проектов, значимых для страны и граждан.В частности, было увеличено финансирование нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Также были выполнены все социальные обязательства перед гражданами. А дефицит бюджета, несмотря на рост расходов, оказался ниже запланированного уровня.

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бюджет, госдума