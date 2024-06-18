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Новый закон с июля: гражданам вернут украденные мошенниками деньги
Новый закон с июля: гражданам вернут украденные мошенниками деньги - 18.06.2024, ПРАЙМ
Новый закон с июля: гражданам вернут украденные мошенниками деньги
С 25 июля вступят в силу изменения в закон "О национальной платежной системе", обязывающие банки возвращать гражданам похищенные мошенниками деньги. Как это... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T02:02+0300
2024-06-18T02:02+0300
2024-06-18T02:02+0300
банки
дропперы
мошенники
мошенники
мери валишвили
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. С 25 июля вступят в силу изменения в закон "О национальной платежной системе", обязывающие банки возвращать гражданам похищенные мошенниками деньги. Как это будет работать, рассказала агентству "Прайм" Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Согласно поправкам в закон, коммерческие банки будут обязаны не просто контролировать транзакции клиентов, но и отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег (так называемые дропперы), разъяснила экономист."Кроме того, в случае перевода денег клиента на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней", - указывает Валишвили.Речь идет о случаях, когда кредитная организация допустила отправку денег на мошеннический счет, находящийся в специальной базе ЦБ РФ, не уведомила клиента о совершении перевода без его согласия и не заблокировала карту сразу после заявления об ее утере.Банки также получат возможность блокировать переводы на сомнительные счета на двое суток и сообщать об этом клиентам. За это время владелец счета должен подтвердить операцию или отменить ее.По словам финансиста, многие крупные банки стали заранее готовиться к ужесточению правил и совершенствовать свои антифрод-системы, которые позволяют проводить мониторинг и предотвращать мошеннические операции. Банки смогут минимизировать свои затраты, выстроив эффективную систему защиты, действуя с должной осторожностью.Частично новации уже работают. По статданным Банка России, по итогам 1 квартала этого года совершено почти 300 тысяч операций без согласия клиентов на общую сумму больше 901 694 тысяч рублей, из них банки возместили 16,2 процента.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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банки, дропперы, мошенники, мошенники, мери валишвили, эксклюзив
Банки, дропперы, МОШЕННИКИ, мошенники, Мери Валишвили, Эксклюзив
Новый закон с июля: гражданам вернут украденные мошенниками деньги
Доцент Валишвили: 25 июля банки начнут возвращать похищенные мошенниками деньги
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. С 25 июля вступят в силу изменения в закон "О национальной платежной системе", обязывающие банки возвращать гражданам похищенные мошенниками деньги. Как это будет работать, рассказала агентству "Прайм" Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Согласно поправкам в закон, коммерческие банки будут обязаны не просто контролировать транзакции клиентов, но и отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег (так называемые дропперы), разъяснила экономист.
"Кроме того, в случае перевода денег клиента на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней", - указывает Валишвили.
Речь идет о случаях, когда кредитная организация допустила отправку денег на мошеннический счет, находящийся в специальной базе ЦБ РФ, не уведомила клиента о совершении перевода без его согласия и не заблокировала карту сразу после заявления об ее утере.
Банки также получат возможность блокировать переводы на сомнительные счета на двое суток и сообщать об этом клиентам. За это время владелец счета должен подтвердить операцию или отменить ее.
По словам финансиста, многие крупные банки стали заранее готовиться к ужесточению правил и совершенствовать свои антифрод-системы, которые позволяют проводить мониторинг и предотвращать мошеннические операции. Банки смогут минимизировать свои затраты, выстроив эффективную систему защиты, действуя с должной осторожностью.
Частично новации уже работают. По статданным Банка России, по итогам 1 квартала этого года совершено почти 300 тысяч операций без согласия клиентов на общую сумму больше 901 694 тысяч рублей, из них банки возместили 16,2 процента.