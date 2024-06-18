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Новый закон с июля: гражданам вернут украденные мошенниками деньги

Новый закон с июля: гражданам вернут украденные мошенниками деньги - 18.06.2024, ПРАЙМ

Новый закон с июля: гражданам вернут украденные мошенниками деньги

С 25 июля вступят в силу изменения в закон "О национальной платежной системе", обязывающие банки возвращать гражданам похищенные мошенниками деньги. Как это... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T02:02+0300

2024-06-18T02:02+0300

2024-06-18T02:02+0300

банки

дропперы

мошенники

мошенники

мери валишвили

эксклюзив

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. С 25 июля вступят в силу изменения в закон "О национальной платежной системе", обязывающие банки возвращать гражданам похищенные мошенниками деньги. Как это будет работать, рассказала агентству "Прайм" Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Согласно поправкам в закон, коммерческие банки будут обязаны не просто контролировать транзакции клиентов, но и отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег (так называемые дропперы), разъяснила экономист."Кроме того, в случае перевода денег клиента на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней", - указывает Валишвили.Речь идет о случаях, когда кредитная организация допустила отправку денег на мошеннический счет, находящийся в специальной базе ЦБ РФ, не уведомила клиента о совершении перевода без его согласия и не заблокировала карту сразу после заявления об ее утере.Банки также получат возможность блокировать переводы на сомнительные счета на двое суток и сообщать об этом клиентам. За это время владелец счета должен подтвердить операцию или отменить ее.По словам финансиста, многие крупные банки стали заранее готовиться к ужесточению правил и совершенствовать свои антифрод-системы, которые позволяют проводить мониторинг и предотвращать мошеннические операции. Банки смогут минимизировать свои затраты, выстроив эффективную систему защиты, действуя с должной осторожностью.Частично новации уже работают. По статданным Банка России, по итогам 1 квартала этого года совершено почти 300 тысяч операций без согласия клиентов на общую сумму больше 901 694 тысяч рублей, из них банки возместили 16,2 процента.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

банки, дропперы, мошенники, мошенники, мери валишвили, эксклюзив