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Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей
Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей - 18.06.2024, ПРАЙМ
Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей
Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту отравления людей пищевой продукцией, сообщает Следственный комитет России. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T22:07+0300
2024-06-18T22:08+0300
происшествия
продукты питания
следственный комитет
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту отравления людей пищевой продукцией, сообщает Следственный комитет России. Обвинение предъявлено генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину.Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьей 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)". Кроме того, Шин обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В Москве, по данным столичных властей, за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Сейчас 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Также с признаками ботулизма госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани.По данным Роспотребнадзора, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела.
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продукты питания, следственный комитет
Происшествия, продукты питания, Следственный комитет
22:07 18.06.2024 (обновлено: 22:08 18.06.2024)
 
Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей

Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета у здания Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета у здания Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту отравления людей пищевой продукцией, сообщает Следственный комитет России.
Обвинение предъявлено генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину.
Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьей 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".
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Кроме того, Шин обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
В Москве, по данным столичных властей, за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Сейчас 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Также с признаками ботулизма госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани.
По данным Роспотребнадзора, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке".
Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела.
 
Происшествияпродукты питанияСледственный комитет
 
 
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