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Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей

Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей - 18.06.2024, ПРАЙМ

Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей

Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту отравления людей пищевой продукцией, сообщает Следственный комитет России. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T22:07+0300

2024-06-18T22:07+0300

2024-06-18T22:08+0300

происшествия

продукты питания

следственный комитет

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту отравления людей пищевой продукцией, сообщает Следственный комитет России. Обвинение предъявлено генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину.Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьей 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)". Кроме того, Шин обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В Москве, по данным столичных властей, за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Сейчас 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Также с признаками ботулизма госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани.По данным Роспотребнадзора, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела.

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продукты питания, следственный комитет