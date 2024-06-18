https://1prime.ru/20240618/delo-849279409.html
Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей
Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей - 18.06.2024, ПРАЙМ
Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей
Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту отравления людей пищевой продукцией, сообщает Следственный комитет России. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T22:07+0300
2024-06-18T22:07+0300
2024-06-18T22:08+0300
происшествия
продукты питания
следственный комитет
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/47/841454725_0:100:3463:2048_1920x0_80_0_0_9b924cc738d2c214f2e3cb27d7d3c85b.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту отравления людей пищевой продукцией, сообщает Следственный комитет России. Обвинение предъявлено генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину.Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьей 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)". Кроме того, Шин обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В Москве, по данным столичных властей, за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Сейчас 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Также с признаками ботулизма госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани.По данным Роспотребнадзора, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела.
https://1prime.ru/20240618/meditsina-849269241.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/47/841454725_713:0:3444:2048_1920x0_80_0_0_ea921c736f490e24aefac4c8f654690c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
продукты питания, следственный комитет
Происшествия, продукты питания, Следственный комитет
Предъявлено обвинение фигурантам дела об отравлении людей
Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту отравления людей пищевой продукцией, сообщает Следственный комитет России.
Обвинение предъявлено генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину.
Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьей 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".
Не просто инфекция. Как отличить ботулизм от отправления
Кроме того, Шин обвиняется по пункту "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
В Москве, по данным столичных властей, за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Сейчас 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Также с признаками ботулизма госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани.
По данным Роспотребнадзора, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке".
Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела.