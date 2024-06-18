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В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям

В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям - 18.06.2024, ПРАЙМ

В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям

В Государственную Думу внесут законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу энергетиков детям. Об этом рассказал депутат нижней палаты Султан... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T13:18+0300

2024-06-18T13:18+0300

2024-06-18T13:18+0300

россия

энергетики

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесут законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу энергетиков детям. Об этом рассказал депутат нижней палаты Султан Хамзаев. Парламентарий также упомянул, что продающие детям энергетические напитки россияне, а предприниматлеи должны нести за это наказание. По его словам, ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин одобрил инициативу о введении ответственности за продажу энергетических напитков детям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, энергетики