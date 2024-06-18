https://1prime.ru/20240618/energetiki-849266642.html
В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям
В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям - 18.06.2024, ПРАЙМ
В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям
В Государственную Думу внесут законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу энергетиков детям. Об этом рассказал депутат нижней палаты Султан... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:18+0300
2024-06-18T13:18+0300
2024-06-18T13:18+0300
россия
энергетики
https://cdnn.1prime.ru/img/83360/33/833603359_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6e8e981a6dc66979152ed75e96e975d.jpg
МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесут законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу энергетиков детям. Об этом рассказал депутат нижней палаты Султан Хамзаев. Парламентарий также упомянул, что продающие детям энергетические напитки россияне, а предприниматлеи должны нести за это наказание. По его словам, ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин одобрил инициативу о введении ответственности за продажу энергетических напитков детям.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83360/33/833603359_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ed5ee1f323b72f15db3e007b72e8c6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энергетики
В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям
Хамзаев: в Госдума внесут проект о штрафах за продажу энергетиков детям
МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесут законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу энергетиков детям. Об этом рассказал депутат нижней палаты Султан Хамзаев.
Парламентарий также упомянул, что продающие детям энергетические напитки россияне, а предприниматлеи должны нести за это наказание. По его словам, ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин одобрил инициативу о введении ответственности за продажу энергетических напитков детям.