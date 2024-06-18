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В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям - 18.06.2024, ПРАЙМ
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В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям
В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям - 18.06.2024, ПРАЙМ
В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям
В Государственную Думу внесут законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу энергетиков детям. Об этом рассказал депутат нижней палаты Султан... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:18+0300
2024-06-18T13:18+0300
россия
энергетики
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесут законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу энергетиков детям. Об этом рассказал депутат нижней палаты Султан Хамзаев. Парламентарий также упомянул, что продающие детям энергетические напитки россияне, а предприниматлеи должны нести за это наказание. По его словам, ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин одобрил инициативу о введении ответственности за продажу энергетических напитков детям.
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россия, энергетики
РОССИЯ, энергетики
13:18 18.06.2024
 
В России могут ввести штрафы за продажу энергетиков детям

Хамзаев: в Госдума внесут проект о штрафах за продажу энергетиков детям

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа энергетических напитков
Продажа энергетических напитков - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. В Государственную Думу внесут законопроект, предполагающий введение штрафов за продажу энергетиков детям. Об этом рассказал депутат нижней палаты Султан Хамзаев.
Парламентарий также упомянул, что продающие детям энергетические напитки россияне, а предприниматлеи должны нести за это наказание. По его словам, ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин одобрил инициативу о введении ответственности за продажу энергетических напитков детям.
 
РОССИЯэнергетики
 
 
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