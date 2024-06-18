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Володин поручил проработать меры штрафа за продажу энергетикам детям

Володин поручил проработать меры штрафа за продажу энергетикам детям - 18.06.2024, ПРАЙМ

Володин поручил проработать меры штрафа за продажу энергетикам детям

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям. Об этом... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T13:26+0300

2024-06-18T13:26+0300

2024-06-18T13:26+0300

россия

вячеслав володин

энергетики

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям. Об этом рассказали пресс-службе нижней палаты Федерального Собрания.Так, сообщается, что поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции. Володин упомянул, что за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий.

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россия, вячеслав володин, энергетики