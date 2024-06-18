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Володин поручил проработать меры штрафа за продажу энергетикам детям - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Володин поручил проработать меры штрафа за продажу энергетикам детям
Володин поручил проработать меры штрафа за продажу энергетикам детям - 18.06.2024, ПРАЙМ
Володин поручил проработать меры штрафа за продажу энергетикам детям
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям. Об этом... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:26+0300
2024-06-18T13:26+0300
россия
вячеслав володин
энергетики
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям. Об этом рассказали пресс-службе нижней палаты Федерального Собрания.Так, сообщается, что поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции. Володин упомянул, что за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий.
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россия, вячеслав володин, энергетики
РОССИЯ, Вячеслав Володин, энергетики
13:26 18.06.2024
 
Володин поручил проработать меры штрафа за продажу энергетикам детям

Володин: нужно проработать меры ответственности за продажу энергетикам детям

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям. Об этом рассказали пресс-службе нижней палаты Федерального Собрания.
Так, сообщается, что поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.
Володин упомянул, что за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий.
 
РОССИЯВячеслав Володинэнергетики
 
 
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