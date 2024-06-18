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Поляки в отчаянии разлили тонны навоза на границе с Белоруссией
Поляки в отчаянии разлили тонны навоза на границе с Белоруссией - 18.06.2024, ПРАЙМ
Поляки в отчаянии разлили тонны навоза на границе с Белоруссией
Польские фермеры разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщает организация... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:39+0300
2024-06-18T12:39+0300
2024-06-18T12:39+0300
польша
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граница
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ВАРШАВА, 18 июн - ПРАЙМ. Польские фермеры разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщает организация Общепольский протест фермеров."Мы покажем правительству, каким образом нужно защищать нашу территорию", - заявил из участников акции.Почти каждый день польско-белорусскую границу штурмуют сотни мигрантов, польские силовики заявили, что каждый день в них бросают палки и камни, один военный погиб от ножевого ранения.В миграционном кризисе Польша обвиняет власти соседней Белоруссии. В Минске отмечают, что Варшава искусственно нагнетает ситуацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил"
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польша, белоруссия, польские фермеры, фермеры, граница
ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, польские фермеры, фермеры, граница
Поляки в отчаянии разлили тонны навоза на границе с Белоруссией
Польские фермеры разливают свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегалов-мусульман
ВАРШАВА, 18 июн - ПРАЙМ. Польские фермеры разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщает организация Общепольский протест фермеров.
"Мы покажем правительству, каким образом нужно защищать нашу территорию", - заявил из участников акции.
Почти каждый день польско-белорусскую границу штурмуют сотни мигрантов, польские силовики заявили, что каждый день в них бросают палки и камни, один военный погиб от ножевого ранения.
В миграционном кризисе Польша обвиняет власти соседней Белоруссии. В Минске отмечают, что Варшава искусственно нагнетает ситуацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил"
Мигранты с кусачками. Поляки испугались прорыва границы с Белоруссией