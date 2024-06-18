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Поляки в отчаянии разлили тонны навоза на границе с Белоруссией

Поляки в отчаянии разлили тонны навоза на границе с Белоруссией - 18.06.2024, ПРАЙМ

Поляки в отчаянии разлили тонны навоза на границе с Белоруссией

Польские фермеры разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщает организация... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T12:39+0300

2024-06-18T12:39+0300

2024-06-18T12:39+0300

польша

белоруссия

польские фермеры

фермеры

граница

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ВАРШАВА, 18 июн - ПРАЙМ. Польские фермеры разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщает организация Общепольский протест фермеров."Мы покажем правительству, каким образом нужно защищать нашу территорию", - заявил из участников акции.Почти каждый день польско-белорусскую границу штурмуют сотни мигрантов, польские силовики заявили, что каждый день в них бросают палки и камни, один военный погиб от ножевого ранения.В миграционном кризисе Польша обвиняет власти соседней Белоруссии. В Минске отмечают, что Варшава искусственно нагнетает ситуацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил"

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