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В Счетной палате подсчитали доход от управления средствами ФНБ в 2023 году

В Счетной палате подсчитали доход от управления средствами ФНБ в 2023 году - 18.06.2024, ПРАЙМ

В Счетной палате подсчитали доход от управления средствами ФНБ в 2023 году

Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году превысили прогноз в 2,4 раза и достигли 358,3 миллиарда рублей, из них... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T10:34+0300

2024-06-18T10:34+0300

2024-06-18T10:34+0300

россия

фнб

счетная палата

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году превысили прогноз в 2,4 раза и достигли 358,3 миллиарда рублей, из них 78,8% пришлось на дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Сбербанк России", а 8,3% - на проценты по депозитам в ВЭБе, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета РФ за 2023 год. "Доходы от управления средствами ФНБ в 2023 году составили 358,3 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше прогноза на 2023 год, из них доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России составили 0,7%, доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы - 99,3%", - говорится в документе. "При этом дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Сбербанк России" составили 78,8% общих доходов ФНБ, проценты по депозитам в ВЭБ.РФ - 8,3%", - отмечают аудиторы. Авторы отчета указывают на значительное изменение структуры средств ФНБ в прошлом году: снижение доли активов, размещенных на счетах в Банке России, до 41,9% с 58,8%, или на 16,9 процентного пункта, и, соответственно, увеличение доли средств ФНБ, размещенных в разрешенные финансовые активы. При этом, по данным контрольного ведомства, доходность от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России в 2023 году увеличилась до положительного значения за счет изменения нормативной структуры средств ФНБ: в валюте они размещались только в китайских юанях с положительной доходностью (0,35% годовых). Объем ФНБ за 2023 год увеличился до 7% ВВП с 6,7% ВВП, при этом он был на 212,7 миллиарда рублей меньше прогнозируемого уровня, что было связано в основном с использованием средств фонда на финансирование дефицита федерального бюджета.

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россия, фнб, счетная палата