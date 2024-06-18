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FT: мировые ЦБ увеличат запасы золота на фоне падения популярности доллара

FT: мировые ЦБ увеличат запасы золота на фоне падения популярности доллара - 18.06.2024, ПРАЙМ

FT: мировые ЦБ увеличат запасы золота на фоне падения популярности доллара

Большинство мировых центральных банков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайший год, несмотря на высокую стоимость золота, пишет Financial Times со... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T11:54+0300

2024-06-18T11:54+0300

2024-06-18T11:54+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Большинство мировых центральных банков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайший год, несмотря на высокую стоимость золота, пишет Financial Times со ссылкой на обзор Всемирного золотого совета (WSG).Отмечается, что спрос на золото со стороны центральных банков увеличился за последние два года, так как страны диверсифицируют свои валютные резервы на фоне снижения популярности доллара.Опрос Всемирного золотого совета показал, что 29% центральных банков ожидают увеличения своих золотых резервов в ближайшие 12 месяцев, что является самым высоким показателем с 2018 года.Кроме того, все больше представителей стран с развитой экономикой считают, что доля доллара в мировых резервах будет снижаться в течение следующих пяти лет. Такое мнение разделяют 56% респондентов, что выше, чем в прошлом году (46%), говорится в публикации.По данным опроса, 81% респондентов ожидают увеличения золотых резервов центральных банков в течение следующего года. Главными причинами увеличения доли золота являются долгосрочное сохранение стоимости, защита от инфляции и диверсификация портфеля, заметили в издании.

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