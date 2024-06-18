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В России рекордно выросли расходы бюджета на обслуживание госдолга
В России рекордно выросли расходы бюджета на обслуживание госдолга - 18.06.2024, ПРАЙМ
В России рекордно выросли расходы бюджета на обслуживание госдолга
В первом квартале расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга выросли до рекордных 519 миллиардов рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T14:43+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В первом квартале расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга выросли до рекордных 519 миллиардов рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Счетной палаты об исполнении бюджета.Рост на 43 процента обусловлен не только новыми заимствованиями, но и ужесточением монетарной политики. Доля расходов на государственный долг в общих расходах бюджета также увеличилась с 4,7 до 5,6 процента, отмечается в докладе.Большая часть выплат приходится на внутренний долг, а оставшиеся средства - на внешние займы. Кроме того, прогнозируется, что в ближайшие три года доля государственного долга в расходах бюджета удвоится.В этом году Минфин планирует потратить на обслуживание государственного долга 2,4 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что уровень государственного долга находится на безопасном уровне, однако в перспективе он будет только расти, так как является основным источником финансирования дефицита бюджета.
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россия, госдолг россии
Экономика, РОССИЯ, госдолг России
В России рекордно выросли расходы бюджета на обслуживание госдолга
Счетная палата сообщила о резком росте расходов бюджета на обслуживание госдолга
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
В первом квартале расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга выросли до рекордных 519 миллиардов рублей, сообщают
"Известия" со ссылкой на доклад Счетной палаты об исполнении бюджета.
Рост на 43 процента обусловлен не только новыми заимствованиями, но и ужесточением монетарной политики. Доля расходов на государственный долг в общих расходах бюджета также увеличилась с 4,7 до 5,6 процента, отмечается в докладе.
Большая часть выплат приходится на внутренний долг, а оставшиеся средства - на внешние займы. Кроме того, прогнозируется, что в ближайшие три года доля государственного долга в расходах бюджета удвоится.
В этом году Минфин планирует потратить на обслуживание государственного долга 2,4 триллиона рублей. Эксперты отмечают, что уровень государственного долга находится на безопасном уровне, однако в перспективе он будет только расти, так как является основным источником финансирования дефицита бюджета.
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