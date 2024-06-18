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В Госдуме рассказали, какую пенсию получится при средней зарплате

В Госдуме рассказали, какую пенсию получится при средней зарплате - 18.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, какую пенсию получится при средней зарплате

Зарабатывающий среднюю зарплату по России, или 75 тысяч рублей, работник сможет в текущем 2024 году получать пенсию в размере 30 тысяч рублей. Об этом РИА... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T05:23+0300

2024-06-18T05:23+0300

2024-06-18T05:23+0300

россия

минфин

пенсии

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Зарабатывающий среднюю зарплату по России, или 75 тысяч рублей, работник сможет в текущем 2024 году получать пенсию в размере 30 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб."Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч. В России сегодня средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей", - сказала парламентарий. Депутат уточнила, что в 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать не менее 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент) и иметь 15 лет стажа.Ранее сообщалось, чтоКкмитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий увеличить военные пенсии с первого октября в большем, чем планировалось, размере. Как российский министр финансов Антон Силуанов, ранее планировалось индексировать пенсии военным пенсионерам на 4,5%, но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий.

https://1prime.ru/20240617/pensii-849236575.html

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россия, минфин, пенсии