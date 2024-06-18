https://1prime.ru/20240618/gosoboronzakaz-849265281.html
Медведев признал наличие "шероховатостей" в исполнении гособоронзаказа
Медведев признал наличие "шероховатостей" в исполнении гособоронзаказа - 18.06.2024, ПРАЙМ
Медведев признал наличие "шероховатостей" в исполнении гособоронзаказа
Выполнение гособоронзаказа осуществляется в соответствии с планами, сообщил зампред Совета безопасности России Дитрий Медведев. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:47+0300
2024-06-18T12:47+0300
2024-06-18T13:01+0300
россия
гособоронзаказ
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Выполнение гособоронзаказа осуществляется в соответствии с планами, сообщил зампред Совета безопасности России Дитрий Медведев.По словам Медведева, президент поручил ему контролировать исполнение гособоронзаказа. Несмотря на некоторые шероховатости и нюансы, все осуществляется по плану. "Могу сказать, что в целом поставки осуществляются ритмично, и все идет по плану", — отметил он.Государственный оборонный заказ (ГОЗ) — установленные правительством России задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны государства, финансируемые из федерального бюджета.
https://1prime.ru/20240514/belousov-848150728.html
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россия, гособоронзаказ, дмитрий медведев
РОССИЯ, гособоронзаказ, Дмитрий Медведев
Медведев признал наличие "шероховатостей" в исполнении гособоронзаказа
Медведев: поставки по гособоронзаказу осуществляются, несмотря на шероховатости
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Выполнение гособоронзаказа осуществляется в соответствии с планами, сообщил зампред Совета безопасности России Дитрий Медведев.
По словам Медведева, президент поручил ему контролировать исполнение гособоронзаказа. Несмотря на некоторые шероховатости и нюансы, все осуществляется по плану. "Могу сказать, что в целом поставки осуществляются ритмично, и все идет по плану", — отметил он.
Государственный оборонный заказ (ГОЗ) — установленные правительством России задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны государства, финансируемые из федерального бюджета.
Белоусов пообещал усилить контроль над гособоронзаказом