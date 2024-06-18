https://1prime.ru/20240618/inflyatsiya-849275871.html

Раскрыта динамика инфляционных ожиданий россиян

Раскрыта динамика инфляционных ожиданий россиян - 18.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в июне выросли до 11,9% с 11,7% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ, выполненного по... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T17:58+0300

2024-06-18T17:58+0300

2024-06-18T17:58+0300

инфляция в россии

банк россии

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в июне выросли до 11,9% с 11,7% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ, выполненного по заказу Банка России. Впервые в текущем году инфляционные ожидания россиян на год вперед показали рост в мае, достигнув 11,7%. До этого - с января по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались. При этом показатель июня в 11,9% равен февральскому.

https://1prime.ru/20240614/inflyatsiya-849196598.html

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инфляция в россии, банк россии