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Раскрыта динамика инфляционных ожиданий россиян - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта динамика инфляционных ожиданий россиян
Раскрыта динамика инфляционных ожиданий россиян - 18.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика инфляционных ожиданий россиян
Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в июне выросли до 11,9% с 11,7% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ, выполненного по... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T17:58+0300
2024-06-18T17:58+0300
инфляция в россии
банк россии
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в июне выросли до 11,9% с 11,7% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ, выполненного по заказу Банка России. Впервые в текущем году инфляционные ожидания россиян на год вперед показали рост в мае, достигнув 11,7%. До этого - с января по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались. При этом показатель июня в 11,9% равен февральскому.
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инфляция в россии, банк россии
инфляция в России, Банк России
17:58 18.06.2024
 
Раскрыта динамика инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июне выросли до 11,9%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в июне выросли до 11,9% с 11,7% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ, выполненного по заказу Банка России.
Впервые в текущем году инфляционные ожидания россиян на год вперед показали рост в мае, достигнув 11,7%. До этого - с января по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались. При этом показатель июня в 11,9% равен февральскому.
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Минэкономразвития обновило данные об инфляции
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инфляция в РоссииБанк России
 
 
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