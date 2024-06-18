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Кабмину предложили утвердить план модернизации коммунальной инфраструктуры

Кабмину предложили утвердить план модернизации коммунальной инфраструктуры - 18.06.2024, ПРАЙМ

Кабмину предложили утвердить план модернизации коммунальной инфраструктуры

Сенаторы предложили правительству РФ утвердить комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, разработанную Минстроем, предусмотрев... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T12:36+0300

2024-06-18T12:36+0300

2024-06-18T12:36+0300

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правительство

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Сенаторы предложили правительству РФ утвердить комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, разработанную Минстроем, предусмотрев возможность увеличения уровня софинансирования региональных программ, говорится в проекте постановления палаты. Бюджетный комитет Совфеда во вторник обсудил проект постановления "О предложениях Совета Федерации по формированию концепции федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Документ есть в распоряжении РИА Новости. Так, кабмину предлагается "утвердить комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, разработанную министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства по поручению президента РФ, предусмотрев возможность увеличения уровня софинансирования региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры". Кроме того, рекомендуется рассмотреть вопросы проведения профилактических мероприятий по обследованию состояния гидротехнических сооружений с оценкой возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (наводнений) регионального и межрегионального масштаба в наиболее подверженных паводкам субъектах РФ, а также выделения бюджетных ассигнований в необходимом объеме. ТРАНСПОРТ И СОЦСФЕРА Предлагается рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на "предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных (местных) воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ в целях повышения их транспортной доступности", говорится в проекте. Среди предложений сенаторов - выделение дополнительных бюджетных ассигнований бюджетам субъектов РФ на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, сохранению объектов медицинских организаций, объектов культурного наследия регионального значения, а также объектов спортивной инфраструктуры госсобственности регионов (муниципальной собственности) для занятий физкультурой и спортом. Рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на восстановление и строительство в регионах до 2030 года объектов отдыха детей и их оздоровления. Предлагается правительству проработать вопрос о расширении мер финансовой поддержки федеральных государственных вузов, в том числе за счет включения зданий общежитий в реестр объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция) или приобретение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. ЗАРПЛАТЫ СЕВЕРЯНАМ И СОТРУДНИКАМ МВД Сенаторы рекомендуют кабмину ускорить принятие решения по проекту постановления правительства "0б особенностях выплаты процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для отдельных категорий работников", подготовленному Минтруда. Также предлагается рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в МВД России и повышении уровня оплаты труда наиболее низкооплачиваемых сотрудников, включая гражданский персонал подразделений по вопросам миграции. Рекомендуется предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, выплачиваемой пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. Также рекомендуется рассмотреть при подготовке комплексных стратегических и (или) иных программных документов РФ вопрос о включении в них мероприятий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями, в том числе с учетом применения механизма обеспечения указанной категории лиц жилыми помещениями в виде предоставления им сертификата, предусмотреть соответствующее финансирование за счет средств федерального бюджета.

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