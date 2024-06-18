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В России выросли инвестиции в недвижимость - 18.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240618/investitsii-849265548.html
В России выросли инвестиции в недвижимость
В России выросли инвестиции в недвижимость - 18.06.2024, ПРАЙМ
В России выросли инвестиции в недвижимость
Объем инвестиций в недвижимость России за январе-мае 2024 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21% - до 318 миллиардов рублей, что... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:53+0300
2024-06-18T12:53+0300
экономика
россия
недвижимость
инвестиции
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России за январе-мае 2024 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21% - до 318 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для первых пяти месяцев года, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. "Вложения в площадки под жилье за первые пять месяцев 2024 года выросли в 2,4 раза и составили 110 миллиардов рублей. Отчасти, рост вложений связан с двумя крупными сделками по приобретению земельных участков в микрорайоне Камушки рядом с "Москва-Сити" и на Староволынской улице на западе столицы. Заметные вложения в площадки под жилье осуществляют девелоперы, которые рассматривают возможность выхода на IPO и пополняют земельный банк для будущего расширения бизнеса", - говорится в сообщении. В нескольких сегментах коммерческой недвижимости также произошел существенный рост, отметили в компании. "Наблюдался заметный рост инвестиций в складском сегменте в 2,4 раза год к году в основном за счет вложений в проекты на стадии девелопмента, а также в офисном сегменте в 1,6 раза чему во многом способствовала сделка с БЦ "Метрополис". Ритейл сегмент показал ожидаемо отрицательную динамику (-47%), в результате чего инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 5% год к году и составили 208 миллиардов рублей", - уточняется в сообщении. Как добавляется в нем, основная активность на рынке (84%) была сформирована благодаря российским инвесторам.
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россия, недвижимость, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, инвестиции
12:53 18.06.2024
 
В России выросли инвестиции в недвижимость

CORE.XP: инвестиции в недвижимость России за пять месяцев выросли на 21%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России за январе-мае 2024 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21% - до 318 миллиардов рублей, что является историческим рекордом для первых пяти месяцев года, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP.
"Вложения в площадки под жилье за первые пять месяцев 2024 года выросли в 2,4 раза и составили 110 миллиардов рублей. Отчасти, рост вложений связан с двумя крупными сделками по приобретению земельных участков в микрорайоне Камушки рядом с "Москва-Сити" и на Староволынской улице на западе столицы. Заметные вложения в площадки под жилье осуществляют девелоперы, которые рассматривают возможность выхода на IPO и пополняют земельный банк для будущего расширения бизнеса", - говорится в сообщении.
В нескольких сегментах коммерческой недвижимости также произошел существенный рост, отметили в компании.
"Наблюдался заметный рост инвестиций в складском сегменте в 2,4 раза год к году в основном за счет вложений в проекты на стадии девелопмента, а также в офисном сегменте в 1,6 раза чему во многом способствовала сделка с БЦ "Метрополис". Ритейл сегмент показал ожидаемо отрицательную динамику (-47%), в результате чего инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 5% год к году и составили 208 миллиардов рублей", - уточняется в сообщении.
Как добавляется в нем, основная активность на рынке (84%) была сформирована благодаря российским инвесторам.
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьинвестиции
 
 
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