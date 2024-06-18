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Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки - 18.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240618/ipoteka-849264574.html
Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки
Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки
Программу дальневосточной ипотеки планируется не только сохранить, но и расширить в том числе на участников спецоперации, сообщил президент России Владимир... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:32+0300
2024-06-18T12:32+0300
экономика
россия
дальневосточная ипотека
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн - ПРАЙМ. Программу дальневосточной ипотеки планируется не только сохранить, но и расширить в том числе на участников спецоперации, сообщил президент России Владимир Путин."Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде.... И мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО", — заметил глава государства.Программа дальневосточной ипотеки позволяет заемщикам получить ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых на весь срок кредита для приобретения или строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе и на территориях Арктической зоны России.Кредитный договор на эти условия можно заключить до 31 декабря 2030 года. Однако, гражданин может воспользоваться этим льготным ипотечным кредитом только один раз, в рамках государственных жилищных программ, следует из данных оператора программы банка "ДОМ.РФ".
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россия, дальневосточная ипотека, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Дальневосточная ипотека, Владимир Путин
12:32 18.06.2024
 
Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки

Путин: программу дальневосточной ипотеки расширят на участников СВО

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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ЯКУТСК, 18 июн - ПРАЙМ. Программу дальневосточной ипотеки планируется не только сохранить, но и расширить в том числе на участников спецоперации, сообщил президент России Владимир Путин.
"Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде.... И мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО", — заметил глава государства.
Программа дальневосточной ипотеки позволяет заемщикам получить ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых на весь срок кредита для приобретения или строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе и на территориях Арктической зоны России.
Кредитный договор на эти условия можно заключить до 31 декабря 2030 года. Однако, гражданин может воспользоваться этим льготным ипотечным кредитом только один раз, в рамках государственных жилищных программ, следует из данных оператора программы банка "ДОМ.РФ".
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Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО
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ЭкономикаРОССИЯДальневосточная ипотекаВладимир Путин
 
 
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