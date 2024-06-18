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Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки

Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки

Программу дальневосточной ипотеки планируется не только сохранить, но и расширить в том числе на участников спецоперации, сообщил президент России Владимир... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T12:32+0300

2024-06-18T12:32+0300

2024-06-18T12:32+0300

экономика

россия

дальневосточная ипотека

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - ПРАЙМ. Программу дальневосточной ипотеки планируется не только сохранить, но и расширить в том числе на участников спецоперации, сообщил президент России Владимир Путин."Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде.... И мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО", — заметил глава государства.Программа дальневосточной ипотеки позволяет заемщикам получить ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых на весь срок кредита для приобретения или строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе и на территориях Арктической зоны России.Кредитный договор на эти условия можно заключить до 31 декабря 2030 года. Однако, гражданин может воспользоваться этим льготным ипотечным кредитом только один раз, в рамках государственных жилищных программ, следует из данных оператора программы банка "ДОМ.РФ".

https://1prime.ru/20240520/ipoteka-848342056.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальневосточная ипотека, владимир путин