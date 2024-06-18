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ЦБ сообщил о замедлении роста ипотеки в России
ЦБ сообщил о замедлении роста ипотеки в России - 18.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о замедлении роста ипотеки в России
Темпы роста ипотеки в России в первом квартале этого года замедлились до 2,6% с 8,9% в четвертом квартале прошлого года, говорится в материалах, опубликованных... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T19:48+0300
2024-06-18T19:48+0300
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недвижимость
ипотека
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России в первом квартале этого года замедлились до 2,6% с 8,9% в четвертом квартале прошлого года, говорится в материалах, опубликованных Банком России. "Темпы роста ипотечного кредитования замедлились до 2,6% с 8,9% четвертого квартала 2023 года, в основном из-за ужесточения условий массовой программы "Льготная ипотека", жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики, а также январских праздников", - сообщили в ЦБ. При этом объем ипотечного портфеля составил 18,6 триллиона рублей, отметили в ЦБ. Выдачи жилищных кредитов по итогам первого квартала сократились более чем в два раза, однако это произошло после рекордного спроса в четвертом квартале 2023 года - до 1,1 триллиона с 2,3 триллиона рублей. "В сегменте строящегося жилья объемы снизились до 0,5 триллиона с 1,2 триллиона рублей, а в сегменте готового жилья – до 0,6 триллиона с 1,1 триллиона рублей", - отметили в регуляторе. При этом, более 70% ипотечных кредитов по-прежнему выдается с господдержкой. В сегменте строящегося жилья эта доля выше 90%, а в сегменте готового - доходит до 50%. "В целом мы ожидаем, что ипотека в 2024 году может вырасти на 7-12%. Нормализации рынка будут в основном способствовать модификация программ господдержки и сохранение жесткой макропруденциальной политики", - заключили в ЦБ.
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ипотека, банк россии
Недвижимость, ипотека, Банк России
ЦБ сообщил о замедлении роста ипотеки в России
ЦБ: рост ипотеки в России в I квартале замедлился до 2,6%
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России в первом квартале этого года замедлились до 2,6% с 8,9% в четвертом квартале прошлого года, говорится в материалах, опубликованных Банком России.
"Темпы роста ипотечного кредитования замедлились до 2,6% с 8,9% четвертого квартала 2023 года, в основном из-за ужесточения условий массовой программы "Льготная ипотека", жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики, а также январских праздников", - сообщили в ЦБ.
При этом объем ипотечного портфеля составил 18,6 триллиона рублей, отметили в ЦБ.
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Выдачи жилищных кредитов по итогам первого квартала сократились более чем в два раза, однако это произошло после рекордного спроса в четвертом квартале 2023 года - до 1,1 триллиона с 2,3 триллиона рублей. "В сегменте строящегося жилья объемы снизились до 0,5 триллиона с 1,2 триллиона рублей, а в сегменте готового жилья – до 0,6 триллиона с 1,1 триллиона рублей", - отметили в регуляторе.
При этом, более 70% ипотечных кредитов по-прежнему выдается с господдержкой. В сегменте строящегося жилья эта доля выше 90%, а в сегменте готового - доходит до 50%.
"В целом мы ожидаем, что ипотека в 2024 году может вырасти на 7-12%. Нормализации рынка будут в основном способствовать модификация программ господдержки и сохранение жесткой макропруденциальной политики", - заключили в ЦБ.