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Суд утвердил взыскание с JPMorgan по иску правопреемника Совкомбанка - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Суд утвердил взыскание с JPMorgan по иску правопреемника Совкомбанка
Суд утвердил взыскание с JPMorgan по иску правопреемника Совкомбанка - 18.06.2024, ПРАЙМ
Суд утвердил взыскание с JPMorgan по иску правопреемника Совкомбанка
Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание по иску ООО "Содействие международным расчетам" (СМР), процессуального правопреемника Совкомбанка,... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T17:10+0300
2024-06-18T17:10+0300
суд
jpmorgan
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание по иску ООО "Содействие международным расчетам" (СМР), процессуального правопреемника Совкомбанка, почти 14 миллионов долларов с двух структур американского JPMorgan, одного из крупнейших инвестбанков мира, сказано в картотеке арбитражных дел. "Оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в карточке дела. Согласно материалам дела, в 2016 году "Совкомбанк" и первый ответчик – английская J.P. Morgan Securities PLC – заключили два соглашения – по сделкам репо и по производным сделкам на финансовых рынках. После 24 февраля 2022 года эти соглашения были расторгнуты, в результате прекращения отношений у J.P. Morgan Securities остались неисполненные обязательства перед Совкомбанком в размере около 14 миллионов долларов. Эти денежные средства английская компания, соблюдая антироссийские санкции, перечислила на заблокированный счет, где они будут находиться, пока не снимут санкции с Совкомбанка. Как считает истец, J.P. Morgan Securities могла перечислить деньги Совкомбанку через второго ответчика – российский банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", – который под санкциями не находится. Поскольку ответчики уклонились от исполнения обязательств, истец считает, что они причинили ему убытки, которые он потребовал возместить через суд. Представитель J.P. Morgan Securities в суде не стал высказываться по существу, отметив, что дело подсудно английскому суду. Юрист "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" заявил, что не существует норм права, обязывающих его исполнять обязательство за одно из других лиц группы. Изначально с этим иском в суд обратился Совкомбанк. На заседании в ноябре прошлого года его представитель сообщил, что произошла реорганизация банка в форме выделения из него ООО "Содействие международным расчетам", которому были переданы права требования к ответчикам. Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет широкий набор финансовых и банковских услуг для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Банк при этом не оказывает услуг физлицам.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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суд, jpmorgan
суд, JPMorgan
17:10 18.06.2024
 
Суд утвердил взыскание с JPMorgan по иску правопреемника Совкомбанка

Суд подтвердил взыскание $14 млн с JPMorgan по иску правопреемника Совкомбанка

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание по иску ООО "Содействие международным расчетам" (СМР), процессуального правопреемника Совкомбанка, почти 14 миллионов долларов с двух структур американского JPMorgan, одного из крупнейших инвестбанков мира, сказано в картотеке арбитражных дел.
"Оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в карточке дела.
Согласно материалам дела, в 2016 году "Совкомбанк" и первый ответчик – английская J.P. Morgan Securities PLC – заключили два соглашения – по сделкам репо и по производным сделкам на финансовых рынках. После 24 февраля 2022 года эти соглашения были расторгнуты, в результате прекращения отношений у J.P. Morgan Securities остались неисполненные обязательства перед Совкомбанком в размере около 14 миллионов долларов.
Эти денежные средства английская компания, соблюдая антироссийские санкции, перечислила на заблокированный счет, где они будут находиться, пока не снимут санкции с Совкомбанка. Как считает истец, J.P. Morgan Securities могла перечислить деньги Совкомбанку через второго ответчика – российский банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", – который под санкциями не находится. Поскольку ответчики уклонились от исполнения обязательств, истец считает, что они причинили ему убытки, которые он потребовал возместить через суд.
Представитель J.P. Morgan Securities в суде не стал высказываться по существу, отметив, что дело подсудно английскому суду. Юрист "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" заявил, что не существует норм права, обязывающих его исполнять обязательство за одно из других лиц группы.
Изначально с этим иском в суд обратился Совкомбанк. На заседании в ноябре прошлого года его представитель сообщил, что произошла реорганизация банка в форме выделения из него ООО "Содействие международным расчетам", которому были переданы права требования к ответчикам.
Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет широкий набор финансовых и банковских услуг для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Банк при этом не оказывает услуг физлицам.
 
судJPMorgan
 
 
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