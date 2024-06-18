https://1prime.ru/20240618/italiya-849269693.html
В Италии посчитали инициативу Путина по Украине неприемлемой
В Италии посчитали инициативу Путина по Украине неприемлемой - 18.06.2024, ПРАЙМ
В Италии посчитали инициативу Путина по Украине неприемлемой
Мирное предложение российского президента Владимира Путина по прекращению украинского конфликта неприемлемо, поделился своим мнением министр иностранных дел... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T14:46+0300
2024-06-18T14:46+0300
2024-06-18T14:50+0300
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РИМ, 18 июн - ПРАЙМ. Мирное предложение российского президента Владимира Путина по прекращению украинского конфликта неприемлемо, поделился своим мнением министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. "Предложение президента Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо. Мир – это нечто другое", - сообщил вице-премьер в ходе нсовместного заседания комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента. Кроме того, он заявил, что Италия продолжить передавать Киеву транши военной помощи и оказывать поддержку украинской системе ПВО. Тем не менее, итальянские власти призывают запретить Киеву использовать западное оружие для атак на российскую территорию.Таяни также упомянул страны, которые отказались подписать финальное коммюнике по итогам саммит по Украине в Швейцарии, состоявшегося 15-16 июня. По его словам, на решение этих государств повлияло лишь нежелание нарушать отношения с Россией.14 июня российский президент заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
https://1prime.ru/20240616/putin-849216373.html
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россия, италия, украина
В Италии посчитали инициативу Путина по Украине неприемлемой
Глава МИД Италии посчитал инициативу Путина по Украине неприемлемой
РИМ, 18 июн - ПРАЙМ. Мирное предложение российского президента Владимира Путина по прекращению украинского конфликта неприемлемо, поделился своим мнением министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Предложение президента Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо. Мир – это нечто другое", - сообщил вице-премьер в ходе нсовместного заседания комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента.
Кроме того, он заявил, что Италия продолжить передавать Киеву транши военной помощи и оказывать поддержку украинской системе ПВО. Тем не менее, итальянские власти призывают запретить Киеву использовать западное оружие для атак на российскую территорию.
Таяни также упомянул страны, которые отказались подписать финальное коммюнике по итогам саммит по Украине в Швейцарии, состоявшегося 15-16 июня. По его словам, на решение этих государств повлияло лишь нежелание нарушать отношения с Россией.
14 июня российский президент заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков