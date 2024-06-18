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Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей - 18.06.2024, ПРАЙМ
Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
Задержанный по делу о взятке в крупном размере заместитель главы Минобороны Тимур Иванов имел в собственности несколько автомобилями бизнес-класса, номера... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T08:55+0300
2024-06-18T08:55+0300
россия
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Задержанный по делу о взятке в крупном размере заместитель главы Минобороны Тимур Иванов имел в собственности несколько автомобилями бизнес-класса, номера которых стоят больше шести миллионов рублей, следует из материала агентства РИА Новости, основанного на данных его налоговой декларации и баз предпродажной проверки автомобилей.Так, в соответствии с декларацией о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Отмечается, что он был не первым владельцем номеров: до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. На Porsche номера находились еще в 2015 году.Кроме того, согласно информации портала по продаже красивых автомобильных номеров, номера серии ААА региона 77 могут стоить от 2,5 до трех миллионов рублей. Также издание пишет, что Иванов имел в собственности внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77, цена которых свыше четырех миллионов рублей. Иванову, курировавшему в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 23 июня. По мнению следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Согласно сообщению его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около одного миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
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россия, суд, коррупция
РОССИЯ, суд, коррупция
08:55 18.06.2024
 
Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Замминистра обороны Иванов владел автомобилями с номерами за шесть млн рублей

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Задержанный по делу о взятке в крупном размере заместитель главы Минобороны Тимур Иванов имел в собственности несколько автомобилями бизнес-класса, номера которых стоят больше шести миллионов рублей, следует из материала агентства РИА Новости, основанного на данных его налоговой декларации и баз предпродажной проверки автомобилей.
Так, в соответствии с декларацией о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Отмечается, что он был не первым владельцем номеров: до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. На Porsche номера находились еще в 2015 году.
Кроме того, согласно информации портала по продаже красивых автомобильных номеров, номера серии ААА региона 77 могут стоить от 2,5 до трех миллионов рублей.
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Также издание пишет, что Иванов имел в собственности внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77, цена которых свыше четырех миллионов рублей.
Иванову, курировавшему в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 23 июня. По мнению следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Согласно сообщению его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около одного миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
 
РОССИЯсудкоррупция
 
 
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