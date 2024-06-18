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Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей - 18.06.2024, ПРАЙМ

Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Задержанный по делу о взятке в крупном размере заместитель главы Минобороны Тимур Иванов имел в собственности несколько автомобилями бизнес-класса, номера... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T08:55+0300

2024-06-18T08:55+0300

2024-06-18T08:55+0300

россия

суд

коррупция

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Задержанный по делу о взятке в крупном размере заместитель главы Минобороны Тимур Иванов имел в собственности несколько автомобилями бизнес-класса, номера которых стоят больше шести миллионов рублей, следует из материала агентства РИА Новости, основанного на данных его налоговой декларации и баз предпродажной проверки автомобилей.Так, в соответствии с декларацией о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Отмечается, что он был не первым владельцем номеров: до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. На Porsche номера находились еще в 2015 году.Кроме того, согласно информации портала по продаже красивых автомобильных номеров, номера серии ААА региона 77 могут стоить от 2,5 до трех миллионов рублей. Также издание пишет, что Иванов имел в собственности внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77, цена которых свыше четырех миллионов рублей. Иванову, курировавшему в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 23 июня. По мнению следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Согласно сообщению его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около одного миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.

https://1prime.ru/20240521/ivanov-848353525.html

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россия, суд, коррупция