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Канада вводит санкции против 13 человек из-за смерти Навального - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Канада вводит санкции против 13 человек из-за смерти Навального
Канада вводит санкции против 13 человек из-за смерти Навального - 18.06.2024, ПРАЙМ
Канада вводит санкции против 13 человек из-за смерти Навального
Канада решила ввести санкции в отношении 13 "высокопоставленных представителей" следственных органов, полиции и пенитенциарной системы России в связи со смертью | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T23:14+0300
2024-06-18T23:14+0300
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Канада решила ввести санкции в отношении 13 "высокопоставленных представителей" следственных органов, полиции и пенитенциарной системы России в связи со смертью Алексея Навального."Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции", - сообщается на сайте канадского правительства. По данным управления ФСИН по ЯНАО, Навальный 16 февраля после прогулки почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. По предварительным данным источника RT, у него оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. Региональное следственное управление СК организовало процессуальную проверку.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской горбольнице, скорая помощь более получаса безуспешно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял около девяти минут. Была начата доследственная проверка. Навальный был помещен в колонию после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим статьям, в том числе создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) срок заключения вырос в общей сложности до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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санкции против рф, канада, алексей навальный
санкции против РФ, КАНАДА, Алексей Навальный
23:14 18.06.2024
 
Канада вводит санкции против 13 человек из-за смерти Навального

Канада вводит санкции против 13 сотрудников силовых структур в связи со смертью Навального

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Канада решила ввести санкции в отношении 13 "высокопоставленных представителей" следственных органов, полиции и пенитенциарной системы России в связи со смертью Алексея Навального.
"Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции", - сообщается на сайте канадского правительства.
По данным управления ФСИН по ЯНАО, Навальный 16 февраля после прогулки почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. По предварительным данным источника RT, у него оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. Региональное следственное управление СК организовало процессуальную проверку.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
ЕС ввел санкции в связи со смертью Навального
22 марта, 16:20
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской горбольнице, скорая помощь более получаса безуспешно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял около девяти минут. Была начата доследственная проверка.
Навальный был помещен в колонию после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим статьям, в том числе создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) срок заключения вырос в общей сложности до 19 лет, а режим колонии - до особого.
 
санкции против РФКАНАДААлексей Навальный
 
 
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