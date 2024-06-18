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В Казахстане назвали способ избежать влияния санкций против Мосбиржи - 18.06.2024, ПРАЙМ
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В Казахстане назвали способ избежать влияния санкций против Мосбиржи
В Казахстане назвали способ избежать влияния санкций против Мосбиржи - 18.06.2024, ПРАЙМ
В Казахстане назвали способ избежать влияния санкций против Мосбиржи
Ограничительные меры против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) не повлияют на торговых отношениях между Казахстаном и Россией, заверил... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T10:25+0300
2024-06-18T10:31+0300
казахстан
россия
санкции против рф
мосбиржа
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АЛМА-АТА, 18 июн – ПРАЙМ. Ограничительные меры против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) не повлияют на торговых отношениях между Казахстаном и Россией, заверил вице-премьера республики Серика Жумангарина."У нас уже давно больше 85 процентов расчётов с Россией идёт в национальной валюте", - отметил он.США ввели рестрикции 12 июня, на следующий день Мосбиржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Следом санкции объявила и Британия.Ранее вице-премьер Казахстана назвал выгодным соблюдение санкций против России. Республика не выдержит давления, поэтому продолжает сотрудничать с Вашингтоном и Брюсселем. При этом политик подчеркнул, что из-за западных санкций против России Астана уже потеряли многие логистические и торговые связи.
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казахстан, россия, санкции против рф, мосбиржа
КАЗАХСТАН, РОССИЯ, санкции против РФ, Мосбиржа
10:25 18.06.2024 (обновлено: 10:31 18.06.2024)
 
В Казахстане назвали способ избежать влияния санкций против Мосбиржи

Вице-премьер Казахстана Жумангарин: санкции не отразятся на торговле с Россией

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАстана
Астана - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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АЛМА-АТА, 18 июн – ПРАЙМ. Ограничительные меры против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) не повлияют на торговых отношениях между Казахстаном и Россией, заверил вице-премьера республики Серика Жумангарина.
"У нас уже давно больше 85 процентов расчётов с Россией идёт в национальной валюте", - отметил он.
США ввели рестрикции 12 июня, на следующий день Мосбиржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Следом санкции объявила и Британия.
Ранее вице-премьер Казахстана назвал выгодным соблюдение санкций против России. Республика не выдержит давления, поэтому продолжает сотрудничать с Вашингтоном и Брюсселем. При этом политик подчеркнул, что из-за западных санкций против России Астана уже потеряли многие логистические и торговые связи.
Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Вице-премьер Казахстана назвал выгодным соблюдение санкций против России
5 июня, 16:46
 
КАЗАХСТАНРОССИЯсанкции против РФМосбиржа
 
 
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