https://1prime.ru/20240618/khakery-849258771.html

Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников

Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников - 18.06.2024, ПРАЙМ

Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников

Хакерская группировка RaHDit разместила данные свыше 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T09:33+0300

2024-06-18T09:33+0300

2024-06-18T09:34+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Хакерская группировка RaHDit разместила данные свыше 1,2 тысячи операторов украинских беспилотников. Отмечается, что в списке размещенных сведений числится вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, который, по данным российского СК, причастен к ударам по аэродромам Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, в результате которых погибли люди. Кроме того, в числ уостановленных лиц попали судимые за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами, и даже кришнаиты-националисты. Ранее в декабре 2022 года Украине два раза атаковала аэродром в Энгельсе. В результате обоих происшествий были сбиты беспилотники, были жертвы среди российских военных. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240615/bpla-849202535.html

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россия, украина, хакеры