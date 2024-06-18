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Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в масштабных хищениях - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в масштабных хищениях
Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в масштабных хищениях - 18.06.2024, ПРАЙМ
Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в масштабных хищениях
Бывшего руководителя миграционной службы Украины подозревают в хищении 2,2 миллиона долларов во время реконструкции административного здания, говорится в... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:29+0300
2024-06-18T15:29+0300
украина
мошенничество
хищение средств
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Бывшего руководителя миграционной службы Украины подозревают в хищении 2,2 миллиона долларов во время реконструкции административного здания, говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)."Экс руководитель государственной миграционной службы подозревается в завладении более 88 миллионами гривен при реконструкции админздания", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.В ведомстве отметили, что миграционная служба получила здание в 2015 году для организации центрального офиса. Бизнесмен, имеющий связи со службой, организовал схему хищения бюджетных средств, при которой использовались "пустые акты" и дублирование работ.Согласно данным НАБУ, преступления совершались на протяжении нескольких лет.Имя бывшего руководителя миграционной службы не уточняется, однако по сведениям украинского издания "Страна", речь идет о Максиме Соколюке.
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украина, мошенничество, хищение средств
УКРАИНА, мошенничество, хищение средств
15:29 18.06.2024
 
Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в масштабных хищениях

Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищении 2,2 млн долларов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Бывшего руководителя миграционной службы Украины подозревают в хищении 2,2 миллиона долларов во время реконструкции административного здания, говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Экс руководитель государственной миграционной службы подозревается в завладении более 88 миллионами гривен при реконструкции админздания", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.
В ведомстве отметили, что миграционная служба получила здание в 2015 году для организации центрального офиса. Бизнесмен, имеющий связи со службой, организовал схему хищения бюджетных средств, при которой использовались "пустые акты" и дублирование работ.
Согласно данным НАБУ, преступления совершались на протяжении нескольких лет.
Имя бывшего руководителя миграционной службы не уточняется, однако по сведениям украинского издания "Страна", речь идет о Максиме Соколюке.
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УКРАИНАмошенничествохищение средств
 
 
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