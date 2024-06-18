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Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Путин прибыл в КНДР с государственным визитом - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом, в аэропорту Пхеньяна главу российского государства встречает лидер КНДР Ким | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T20:53+0300

2024-06-18T20:53+0300

2024-06-18T20:53+0300

владимир путин

кндр

ким чен ын

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ПХЕНЬЯН, 18 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом, в аэропорту Пхеньяна главу российского государства встречает лидер КНДР Ким Чен Ын. Программа визита насыщенная. В среду пройдут переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров стран. Также предусмотрен торжественный концерт в честь визита Путина, государственный прием. Пройдет возложение венка к Монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной Армии, которые освободили Корею в годы Второй мировой войны. Путина в поездке сопровождает представительная делегация. В переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, зампред правительства Александр Новак, глава минприроды Александр Козлов, глава минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт. Кроме того, в составе делегации руководители крупных компаний, в том числе глава Роскосмоса Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров. До этого Путин был в КНДР еще в 2000 году, тогда страну возглавлял Ким Чен Ир, отец действующего лидера.

https://1prime.ru/20240618/putin-849255743.html

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владимир путин, кндр, ким чен ын