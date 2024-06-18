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Экс-главу "Автодора" Кельбаха осудили на 12 лет колонии

Экс-главу "Автодора" Кельбаха осудили на 12 лет колонии - 18.06.2024, ПРАЙМ

Экс-главу "Автодора" Кельбаха осудили на 12 лет колонии

Кольбах

2024-06-18T14:34+0300

2024-06-18T14:34+0300

2024-06-18T14:35+0300

криминал

коррупция

автодор

суд

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Бывший руководитель ГК "Автодор" Сергей Кельбах приговорен к 12 годам колонии общего режима, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Такое решение вынес во вторник Тверской суд Москвы.Кроме того, с Кельбаха взыскан 1 миллиард 954 миллиона рублей ущерба в пользу Минтранса России. Гражданский иск в рамках уголовного дела был полностью удовлетворен.По данным следствия, Кельбах нанес государству ущерб, превышающий 2 миллиарда рублей. Как установлено, он незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, свыше 2 миллиардов рублей, а двумя годами ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета сумму в размере 3,9 миллиона рублей. Третий эпизод злоупотребления должностными полномочиями, который повлек тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), связан с выплатой 132 миллионов рублей еще одной компании за разработку документации по кольцевой дороге. Установлено, что эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой. В прениях сторон сторона обвинения запрашивала для подсудимого срок в 14 лет колонии.

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криминал, коррупция, автодор, суд