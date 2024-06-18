https://1prime.ru/20240618/kreditovanie-849278113.html

ЦБ допускает ужесточение регулирования валютного кредитования

ЦБ допускает ужесточение регулирования валютного кредитования - 18.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ допускает ужесточение регулирования валютного кредитования

Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T20:11+0300

2024-06-18T20:11+0300

2024-06-18T20:11+0300

банк россии

кредиты

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится в материалах Центробанка. По данным ЦБ, валютные кредиты в первом квартале с начала года выросли на 2,5% (+294 миллиарда в рублевом эквиваленте). Они в основном выдавались компаниям-экспортерам, получающим валютную выручку и имеющим естественный хедж от валютных рисков. "Тем не менее выдача валютных кредитов может создавать риски ликвидности для банка в случае оттока депозитов в соответствующей валюте", - обратил внимание регулятор. "Если риски продолжат нарастать, Банк России может начать применять макронадбавки по таким кредитам", - допускает ЦБ.

https://1prime.ru/20240603/kreditovanie-848761692.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, кредиты