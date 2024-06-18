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ЦБ допускает ужесточение регулирования валютного кредитования - 18.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ допускает ужесточение регулирования валютного кредитования
ЦБ допускает ужесточение регулирования валютного кредитования - 18.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ допускает ужесточение регулирования валютного кредитования
Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T20:11+0300
2024-06-18T20:11+0300
банк россии
кредиты
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится в материалах Центробанка. По данным ЦБ, валютные кредиты в первом квартале с начала года выросли на 2,5% (+294 миллиарда в рублевом эквиваленте). Они в основном выдавались компаниям-экспортерам, получающим валютную выручку и имеющим естественный хедж от валютных рисков. "Тем не менее выдача валютных кредитов может создавать риски ликвидности для банка в случае оттока депозитов в соответствующей валюте", - обратил внимание регулятор. "Если риски продолжат нарастать, Банк России может начать применять макронадбавки по таким кредитам", - допускает ЦБ.
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банк россии, кредиты
Банк России, КРЕДИТЫ
20:11 18.06.2024
 
ЦБ допускает ужесточение регулирования валютного кредитования

Банк России допускает ужесточение регулирования валютного кредитования при росте рисков

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится в материалах Центробанка.
По данным ЦБ, валютные кредиты в первом квартале с начала года выросли на 2,5% (+294 миллиарда в рублевом эквиваленте). Они в основном выдавались компаниям-экспортерам, получающим валютную выручку и имеющим естественный хедж от валютных рисков.
"Тем не менее выдача валютных кредитов может создавать риски ликвидности для банка в случае оттока депозитов в соответствующей валюте", - обратил внимание регулятор.
"Если риски продолжат нарастать, Банк России может начать применять макронадбавки по таким кредитам", - допускает ЦБ.
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