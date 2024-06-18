Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе" - 18.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240618/kukhnya-na-rayone-849263848.html
Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе"
Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе" - 18.06.2024, ПРАЙМ
Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе"
В Москве в связи с массовым отравлением москвичей задержали генерального директора "Кухни на районе" Антона Лозина. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T11:52+0300
2024-06-18T11:52+0300
россия
отравление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848812156_0:0:3271:1839_1920x0_80_0_0_40bbfed9b98f29f03b49ad97b54bf9cf.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В Москве в связи с массовым отравлением москвичей задержали генерального директора "Кухни на районе" Антона Лозина. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 121 человек в Москве обратился за медицинской помощью. Отмечалось, что пациенты жаловались на похожие на отравление симптомы. На данный момент 55, находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Согласно основной версии, причиной отравления стал салат лобио.Кроме того, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848812156_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ccc1f52862c52496c1768b50191c362b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, отравление
РОССИЯ, отравление
11:52 18.06.2024
 
Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе"

Одним из задержанных по делу об отравлении стал гендиректор "Кухни на районе"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В Москве в связи с массовым отравлением москвичей задержали генерального директора "Кухни на районе" Антона Лозина. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 121 человек в Москве обратился за медицинской помощью. Отмечалось, что пациенты жаловались на похожие на отравление симптомы. На данный момент 55, находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.
Согласно основной версии, причиной отравления стал салат лобио.
Кроме того, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
 
РОССИЯотравление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала