https://1prime.ru/20240618/kukhnya-na-rayone-849263848.html

Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе"

Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе" - 18.06.2024, ПРАЙМ

Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе"

В Москве в связи с массовым отравлением москвичей задержали генерального директора "Кухни на районе" Антона Лозина. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T11:52+0300

2024-06-18T11:52+0300

2024-06-18T11:52+0300

россия

отравление

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В Москве в связи с массовым отравлением москвичей задержали генерального директора "Кухни на районе" Антона Лозина. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 121 человек в Москве обратился за медицинской помощью. Отмечалось, что пациенты жаловались на похожие на отравление симптомы. На данный момент 55, находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Согласно основной версии, причиной отравления стал салат лобио.Кроме того, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, отравление