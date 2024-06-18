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Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе"
Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе" - 18.06.2024, ПРАЙМ
Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе"
В Москве в связи с массовым отравлением москвичей задержали генерального директора "Кухни на районе" Антона Лозина. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T11:52+0300
2024-06-18T11:52+0300
2024-06-18T11:52+0300
россия
отравление
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В Москве в связи с массовым отравлением москвичей задержали генерального директора "Кухни на районе" Антона Лозина. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 121 человек в Москве обратился за медицинской помощью. Отмечалось, что пациенты жаловались на похожие на отравление симптомы. На данный момент 55, находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Согласно основной версии, причиной отравления стал салат лобио.Кроме того, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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россия, отравление
Источник: задержан гендиректор "Кухни на районе"
Одним из задержанных по делу об отравлении стал гендиректор "Кухни на районе"
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В Москве в связи с массовым отравлением москвичей задержали генерального директора "Кухни на районе" Антона Лозина. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 121 человек в Москве обратился за медицинской помощью. Отмечалось, что пациенты жаловались на похожие на отравление симптомы. На данный момент 55, находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.
Согласно основной версии, причиной отравления стал салат лобио.
Кроме того, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".