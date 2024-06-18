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ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 19 июня
ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 19 июня - 18.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 19 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 33,03 копейки, до 11,7964 рубля, курс доллара упал на 2,0145 рубля, до 87,0354 рубля,... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T17:31+0300
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банк россии
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 33,03 копейки, до 11,7964 рубля, курс доллара упал на 2,0145 рубля, до 87,0354 рубля, евро - на 2,0912 рубля, до 93,2994 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курс, юань
ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 19 июня
ЦБ: курс юаня на среду — 11,8 руб, доллара — 87,04 руб, евро — 93,3 руб
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 33,03 копейки, до 11,7964 рубля, курс доллара упал на 2,0145 рубля, до 87,0354 рубля, евро - на 2,0912 рубля, до 93,2994 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.