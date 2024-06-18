https://1prime.ru/20240618/kurs-849275058.html

ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 19 июня

ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 19 июня - 18.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 19 июня

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 33,03 копейки, до 11,7964 рубля, курс доллара упал на 2,0145 рубля, до 87,0354 рубля,... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T17:31+0300

2024-06-18T17:31+0300

2024-06-18T17:32+0300

банк россии

курс

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 33,03 копейки, до 11,7964 рубля, курс доллара упал на 2,0145 рубля, до 87,0354 рубля, евро - на 2,0912 рубля, до 93,2994 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курс, юань