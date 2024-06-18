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Сеть "Леруа Мерлен" в России сменит название - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Сеть "Леруа Мерлен" в России сменит название
Сеть "Леруа Мерлен" в России сменит название - 18.06.2024, ПРАЙМ
Сеть "Леруа Мерлен" в России сменит название
Российская сеть "Леруа Мерлен" сменит название на "Лемана Про", первые магазины будут обновлены до конца 2024 года, сообщает ритейлер. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T10:33+0300
2024-06-18T10:55+0300
леруа мерлен
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российская сеть "Леруа Мерлен" сменит название на "Лемана Про", первые магазины будут обновлены до конца 2024 года, сообщает ритейлер. Ребрендинг осуществят поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников.Французская сеть гипермакетов, где широко представлены товары для строительства и ремонта. Ее отличают широкое семейство собственных торговых марок, закупка ассортимента у поставщиков по более низким ценам. Ее владелец - группа ADEO – в 2022 году решила прекратить финансирование российского подразделения. А в марте 2023-го объявила о намерении передать его локальному менеджменту. На российский рынок компания вышла в 2004 году, открыв первый магазин в городе Мытищи. Активное развитие сети началось с 2005 года. К 2017-му стала лидером по показателю "выручка с одного квадратного метра торговой площади".
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леруа мерлен
Леруа Мерлен
10:33 18.06.2024 (обновлено: 10:55 18.06.2024)
 
Сеть "Леруа Мерлен" в России сменит название

Сеть "Леруа Мерлен" в России сменит название на "Лемана Про"

Leroy Merlin
Leroy Merlin
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российская сеть "Леруа Мерлен" сменит название на "Лемана Про", первые магазины будут обновлены до конца 2024 года, сообщает ритейлер.
Ребрендинг осуществят поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников.
Французская сеть гипермакетов, где широко представлены товары для строительства и ремонта. Ее отличают широкое семейство собственных торговых марок, закупка ассортимента у поставщиков по более низким ценам. Ее владелец - группа ADEO – в 2022 году решила прекратить финансирование российского подразделения. А в марте 2023-го объявила о намерении передать его локальному менеджменту.
На российский рынок компания вышла в 2004 году, открыв первый магазин в городе Мытищи. Активное развитие сети началось с 2005 года. К 2017-му стала лидером по показателю "выручка с одного квадратного метра торговой площади".
Леруа Мерлен - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2023
"Леруа Мерлен" возглавил рейтинг Forbes по выручке в России
2 октября 2023, 10:02
 
Леруа Мерлен
 
 
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