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Российская "дочка" H&M приступила к ликвидации своего юрлица в стране - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Российская "дочка" H&M приступила к ликвидации своего юрлица в стране
Российская "дочка" H&M приступила к ликвидации своего юрлица в стране - 18.06.2024, ПРАЙМ
Российская "дочка" H&M приступила к ликвидации своего юрлица в стране
Российская дочерняя компания шведского ритейлера H&M - ООО "Эйч энд эм" - приступила к ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ и сервиса автоматической... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:58+0300
2024-06-18T13:58+0300
россия
h&m
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российская дочерняя компания шведского ритейлера H&amp;M - ООО "Эйч энд эм" - приступила к ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ и сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус". Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ, состояние "дочки" - "находится в стадии ликвидации". Ликвидатором назначена Татьяна Кисса. Соответствующая информация указана и в системе "Контур.Фокус". Также там отражено, что единственным учредителем данной компании (со 100% долей) является H&amp;M Hennes &amp; Mauritz. H&amp;M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля 2022 года. Компания на время возобновила работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября 2022 года. H&amp;M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&amp;M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. По состоянию на март количество сотрудников составляло 150 тысяч человек. Сеть компании насчитывает 4 тысячи магазинов.
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россия, h&m
РОССИЯ, H&M
13:58 18.06.2024
 
Российская "дочка" H&M приступила к ликвидации своего юрлица в стране

Российская "дочка" ритейлера H&M приступила к ликвидации своего юрлица в стране

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкAdidas
Adidas - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Анна Раткогло
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российская дочерняя компания шведского ритейлера H&M - ООО "Эйч энд эм" - приступила к ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ и сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус".
Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ, состояние "дочки" - "находится в стадии ликвидации". Ликвидатором назначена Татьяна Кисса. Соответствующая информация указана и в системе "Контур.Фокус". Также там отражено, что единственным учредителем данной компании (со 100% долей) является H&M Hennes & Mauritz.
H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля 2022 года. Компания на время возобновила работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября 2022 года.
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. По состоянию на март количество сотрудников составляло 150 тысяч человек. Сеть компании насчитывает 4 тысячи магазинов.
 
РОССИЯH&M
 
 
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