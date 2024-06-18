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Российская "дочка" H&M приступила к ликвидации своего юрлица в стране

Российская "дочка" H&M приступила к ликвидации своего юрлица в стране - 18.06.2024, ПРАЙМ

Российская "дочка" H&M приступила к ликвидации своего юрлица в стране

Российская дочерняя компания шведского ритейлера H&M - ООО "Эйч энд эм" - приступила к ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ и сервиса автоматической... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T13:58+0300

2024-06-18T13:58+0300

2024-06-18T13:58+0300

россия

h&m

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российская дочерняя компания шведского ритейлера H&M - ООО "Эйч энд эм" - приступила к ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ и сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус". Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ, состояние "дочки" - "находится в стадии ликвидации". Ликвидатором назначена Татьяна Кисса. Соответствующая информация указана и в системе "Контур.Фокус". Также там отражено, что единственным учредителем данной компании (со 100% долей) является H&M Hennes & Mauritz. H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля 2022 года. Компания на время возобновила работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября 2022 года. H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. По состоянию на март количество сотрудников составляло 150 тысяч человек. Сеть компании насчитывает 4 тысячи магазинов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, h&m