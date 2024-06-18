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В МИД спрогнозировали долгий кризис в отношениях России и Запада - 18.06.2024, ПРАЙМ
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В МИД спрогнозировали долгий кризис в отношениях России и Запада
В МИД спрогнозировали долгий кризис в отношениях России и Запада - 18.06.2024, ПРАЙМ
В МИД спрогнозировали долгий кризис в отношениях России и Запада
Кризис в отношениях между Россией и коллективным Западом будет на протяжении очень долгого срока - такое мнение на пресс-конференции высказал заместитель... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T17:31+0300
2024-06-18T18:03+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Кризис в отношениях между Россией и коллективным Западом будет на протяжении очень долгого срока - такое мнение на пресс-конференции высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, одной из сложнейших задач, которые стоят перед внешнеполитической службой, заключается в том, как правильно выстроить новую систему координат и управлять кризисом в отношениях с коллективным Западом."Этот кризис очень долгим будет. Как реагировать на всякого рода эксцессы с той стороны, а они возможны", - отметил дипломат."Я думаю, что Запад как геополитическое понятие безнадежен, и попытки достучаться, донести какие-то позиции, подходы, оценки, соображения, они результата не дают", - добавил он.Как отметил Рябков, Запад "полностью замкнулся в своей раковине неприятия альтернативных моделей и общественно-политического устройства, и внешнеполитического позиционирования"."К сожалению, примитивизация элит – это не отменимо", - сделал вывод дипломат.По словам Рябкова, российский президент в ходе своего выступления в прошлую пятницу "достаточно предметно и развернуто высказался", обратившись к мировому большинству, а также к сотрудникам МИД и других федеральных органов власти."Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, вот, Путин выдвинул ультиматум, свидетельствует о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен. Другое дело – как это может быть трансформировано в практических действиях. Пока мы не видим отзвука, хотя бы отдаленно напоминающего появления оттенка здравого смысла в поведении коллективного Запада", - подчеркнул Рябков.Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, которые предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
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мид рф
МИД РФ
17:31 18.06.2024 (обновлено: 18:03 18.06.2024)
 
В МИД спрогнозировали долгий кризис в отношениях России и Запада

Замглавы МИД Рябков: кризис в отношениях России и Запада будет долгим

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Кризис в отношениях между Россией и коллективным Западом будет на протяжении очень долгого срока - такое мнение на пресс-конференции высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, одной из сложнейших задач, которые стоят перед внешнеполитической службой, заключается в том, как правильно выстроить новую систему координат и управлять кризисом в отношениях с коллективным Западом.
"Этот кризис очень долгим будет. Как реагировать на всякого рода эксцессы с той стороны, а они возможны", - отметил дипломат.
# Министерство иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
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"Я думаю, что Запад как геополитическое понятие безнадежен, и попытки достучаться, донести какие-то позиции, подходы, оценки, соображения, они результата не дают", - добавил он.
Как отметил Рябков, Запад "полностью замкнулся в своей раковине неприятия альтернативных моделей и общественно-политического устройства, и внешнеполитического позиционирования".
"К сожалению, примитивизация элит – это не отменимо", - сделал вывод дипломат.
По словам Рябкова, российский президент в ходе своего выступления в прошлую пятницу "достаточно предметно и развернуто высказался", обратившись к мировому большинству, а также к сотрудникам МИД и других федеральных органов власти.
"Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, вот, Путин выдвинул ультиматум, свидетельствует о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен. Другое дело – как это может быть трансформировано в практических действиях. Пока мы не видим отзвука, хотя бы отдаленно напоминающего появления оттенка здравого смысла в поведении коллективного Запада", - подчеркнул Рябков.
Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, которые предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
 
МИД РФ
 
 
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