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Названы страны, откуда уезжают миллионеры

Названы страны, откуда уезжают миллионеры - 18.06.2024, ПРАЙМ

Названы страны, откуда уезжают миллионеры

Странами, лидирующими по оттоку миллионеров в этом году, станут Китай и Великобритания, пишет Bloomberg. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T19:01+0300

2024-06-18T19:01+0300

2024-06-18T19:01+0300

великобритания

китай

миллионеры

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Странами, лидирующими по оттоку миллионеров в этом году, станут Китай и Великобритания, пишет Bloomberg.Согласно новому докладу о миграционных намерениях богатых людей мира, Великобритания в этом году потеряет 9500 миллионеров. Китай, как ожидается, потеряет 15 200 миллионеров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас Британия готовится к выборам, которые состоятся чуть более чем через две недели. На них оппозиционная Лейбористская партия, выступающая за повышение налогов для богатых, опережает правящих консерваторов примерно на 20 процентных пунктов.Тенденция оттока обеспеченных людей из Великобритании началась примерно во времена выхода королевства из ЕС. Согласно отчету, с 2017 по прошлый год страна потеряла 16 500 миллионеров из-за миграции. Для богатых страна становится все менее привлекательной из-за Brexit, энергетического кризиса вследствие украинского конфликта и последующего роста инфляции.Главным направлением для миллионеров являются ОАЭ, которые в этом году планируют привлечь 6700 богатых людей. Эта страна, издавна привлекательная для богатых людей из Индии и всего Ближнего Востока, приняла тысячи россиян после начала СВО.По прогнозам, Россию в этом году покинут около тысячи миллионеров, что вдвое меньше, чем в прошлом году, и меньше, чем 8500 в 2022 году.

https://1prime.ru/20240229/845706932.html

великобритания

китай

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великобритания, китай, миллионеры