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Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ - 18.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240618/minfin-849272616.html
Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ
Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ - 18.06.2024, ПРАЙМ
Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ
Минфин России 19 июня после паузы возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T16:08+0300
2024-06-18T16:08+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Минфин России 19 июня после паузы возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ). Минфин России 29 мая и 5 июня не проводил аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности на финансовых рынках. На прошлой неделе министерство не проводило размещение гособлигаций, так как аукционный день выпал на 12 июня - официальный государственный праздник и выходной день.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
16:08 18.06.2024
 
Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ

Минфин 19 июня после паузы возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Минфин России 19 июня после паузы возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Минфин России 29 мая и 5 июня не проводил аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности на финансовых рынках. На прошлой неделе министерство не проводило размещение гособлигаций, так как аукционный день выпал на 12 июня - официальный государственный праздник и выходной день.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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