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Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев
Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев - 18.06.2024, ПРАЙМ
Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев
Россия готова к развитию взаимодействия со странами АСЕАН в сфере атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T08:01+0300
2024-06-18T08:01+0300
россия
асеан
дмитрий медведев
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. Россия готова к развитию взаимодействия со странами АСЕАН в сфере атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий "мирного атома". Об этом рассказал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Лидер фракции "Единая Россия" ранее выступал на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.Так, Медведев подчеркнул, что Москва подтверждает намерения российских компаний выполнять обязательства по поставкам углеводородов и инвестировать в высокотехнологичные проекты."Это очень чувствительные вещи, но нашим близким партнерам мы идем навстречу, и тем самым способствуем их доступу к этому важнейшему источнику энергии", - сказал политик.Ранее Медведев отмечал, что России необходимо способствовать интеграции платежных отечественных систем и систем стран АСЕАН.
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россия, асеан, дмитрий медведев
РОССИЯ, АСЕАН, Дмитрий Медведев
08:01 18.06.2024
 
Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев

Медведев: Россия готова передавать партнерам в АСЕАН технологии "мирного атома"

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. Россия готова к развитию взаимодействия со странами АСЕАН в сфере атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий "мирного атома". Об этом рассказал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Лидер фракции "Единая Россия" ранее выступал на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
Так, Медведев подчеркнул, что Москва подтверждает намерения российских компаний выполнять обязательства по поставкам углеводородов и инвестировать в высокотехнологичные проекты.
"Это очень чувствительные вещи, но нашим близким партнерам мы идем навстречу, и тем самым способствуем их доступу к этому важнейшему источнику энергии", - сказал политик.
Ранее Медведев отмечал, что России необходимо способствовать интеграции платежных отечественных систем и систем стран АСЕАН.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2024
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РОССИЯАСЕАНДмитрий Медведев
 
 
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