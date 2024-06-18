https://1prime.ru/20240618/mirnyy-atom-849257265.html

Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев

Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев - 18.06.2024, ПРАЙМ

Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев

Россия готова к развитию взаимодействия со странами АСЕАН в сфере атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T08:01+0300

2024-06-18T08:01+0300

2024-06-18T08:01+0300

россия

асеан

дмитрий медведев

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. Россия готова к развитию взаимодействия со странами АСЕАН в сфере атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий "мирного атома". Об этом рассказал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Лидер фракции "Единая Россия" ранее выступал на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.Так, Медведев подчеркнул, что Москва подтверждает намерения российских компаний выполнять обязательства по поставкам углеводородов и инвестировать в высокотехнологичные проекты."Это очень чувствительные вещи, но нашим близким партнерам мы идем навстречу, и тем самым способствуем их доступу к этому важнейшему источнику энергии", - сказал политик.Ранее Медведев отмечал, что России необходимо способствовать интеграции платежных отечественных систем и систем стран АСЕАН.

https://1prime.ru/20240117/842824705.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, асеан, дмитрий медведев