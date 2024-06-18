https://1prime.ru/20240618/mirnyy-atom-849257265.html
Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев
Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев - 18.06.2024, ПРАЙМ
Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев
Россия готова к развитию взаимодействия со странами АСЕАН в сфере атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T08:01+0300
2024-06-18T08:01+0300
2024-06-18T08:01+0300
россия
асеан
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_efc2712a7b20d3d60d9cee0b0619038d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. Россия готова к развитию взаимодействия со странами АСЕАН в сфере атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий "мирного атома". Об этом рассказал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Лидер фракции "Единая Россия" ранее выступал на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.Так, Медведев подчеркнул, что Москва подтверждает намерения российских компаний выполнять обязательства по поставкам углеводородов и инвестировать в высокотехнологичные проекты."Это очень чувствительные вещи, но нашим близким партнерам мы идем навстречу, и тем самым способствуем их доступу к этому важнейшему источнику энергии", - сказал политик.Ранее Медведев отмечал, что России необходимо способствовать интеграции платежных отечественных систем и систем стран АСЕАН.
https://1prime.ru/20240117/842824705.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5931260091f4d3db00235941228c0c84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, асеан, дмитрий медведев
РОССИЯ, АСЕАН, Дмитрий Медведев
Россия готова передавать АСЕАН технологии "мирного атома", заявил Медведев
Медведев: Россия готова передавать партнерам в АСЕАН технологии "мирного атома"
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. Россия готова к развитию взаимодействия со странами АСЕАН в сфере атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий "мирного атома". Об этом рассказал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Лидер фракции "Единая Россия" ранее выступал на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
Так, Медведев подчеркнул, что Москва подтверждает намерения российских компаний выполнять обязательства по поставкам углеводородов и инвестировать в высокотехнологичные проекты.
"Это очень чувствительные вещи, но нашим близким партнерам мы идем навстречу, и тем самым способствуем их доступу к этому важнейшему источнику энергии", - сказал политик.
Ранее Медведев отмечал, что России необходимо способствовать интеграции платежных отечественных систем и систем стран АСЕАН.
В ВТО оценили влияние торговли беднейших стран АСЕАН с богатыми странами