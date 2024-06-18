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Мишустин рассказал о бессилии санкций перед развитием отечественного АПК
Мишустин рассказал о бессилии санкций перед развитием отечественного АПК - 18.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о бессилии санкций перед развитием отечественного АПК
К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%, заявил... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:48+0300
2024-06-18T15:48+0300
2024-06-18T16:08+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."К 2030 году предстоит увеличить общий объем производства продукции АПК на 25%, поставки за рубеж - на 50%. А инвестиции в основной капитал наших агропредприятий должны вырасти на 60%", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Необходимо обеспечить технологическую независимость российского АПК, отметил премьер. Глава правительства также отметил, что санкции не помешали продвигать на экспорт российское сельскохозяйственное сырье и продовольствие."Никакие ограничения, никакие санкции не помешали агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт. Это мы четко фиксируем", - сказал он.Мишустин отметил, что Россия занимает третье место в мире по торговле ячменем, второе место в мире по поставкам зерновых и зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел, первое место – по экспорту пшеницы."Обеспечиваем себя с серьезным запасом и рыбой, и сахаром, и картофелем. По итогам прошлого года увеличился урожай овощей. Продолжаем также работу по наращиванию выпуска молочной продукции, молока, соли, семян, фруктов, ягод", - сказал глава правительства.
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россия, михаил мишустин, апк
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, АПК
Мишустин рассказал о бессилии санкций перед развитием отечественного АПК
Мишустин: к 2030 году планируется увеличить производство АПК на 25%, экспорт на 50%
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"К 2030 году предстоит увеличить общий объем производства продукции АПК на 25%, поставки за рубеж - на 50%. А инвестиции в основной капитал наших агропредприятий должны вырасти на 60%", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Необходимо обеспечить технологическую независимость российского АПК, отметил премьер. Глава правительства также отметил, что санкции не помешали продвигать на экспорт российское сельскохозяйственное сырье и продовольствие.
"Никакие ограничения, никакие санкции не помешали агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт. Это мы четко фиксируем", - сказал он.
Мишустин отметил, что Россия занимает третье место в мире по торговле ячменем, второе место в мире по поставкам зерновых и зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел, первое место – по экспорту пшеницы.
"Обеспечиваем себя с серьезным запасом и рыбой, и сахаром, и картофелем. По итогам прошлого года увеличился урожай овощей. Продолжаем также работу по наращиванию выпуска молочной продукции, молока, соли, семян, фруктов, ягод", - сказал глава правительства.