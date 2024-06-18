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В правительстве рассказали, когда в России начнут жить по 80 лет
В правительстве рассказали, когда в России начнут жить по 80 лет - 18.06.2024, ПРАЙМ
В правительстве рассказали, когда в России начнут жить по 80 лет
Средняя продолжительность жизни в России в 2030 году должна вырасти до 78 лет и в 2036 году превысить 80 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:52+0300
2024-06-18T15:52+0300
2024-06-18T16:06+0300
правительство рф
михаил мишустин
демография
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Средняя продолжительность жизни в России в 2030 году должна вырасти до 78 лет и в 2036 году превысить 80 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по национальным проектам.По его словам, увеличение долголетия россиян - главная цель национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"."Разрабатывается новые нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом этого проекта должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан", - сказал глава правительства.Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин "поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году". Премьер добавил, что в состав национального проекта войдет 11 федеральных проектов, и работа по ним уже "активно ведется".
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правительство рф, михаил мишустин, демография
Правительство РФ, Михаил Мишустин, демография
В правительстве рассказали, когда в России начнут жить по 80 лет
Мишустин: средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет к 2030 году
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Средняя продолжительность жизни в России в 2030 году должна вырасти до 78 лет и в 2036 году превысить 80 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по национальным проектам.
По его словам, увеличение долголетия россиян - главная цель национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Разрабатывается новые нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом этого проекта должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан", - сказал глава правительства.
Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин "поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году".
Премьер добавил, что в состав национального проекта войдет 11 федеральных проектов, и работа по ним уже "активно ведется".
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