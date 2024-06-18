https://1prime.ru/20240618/most-849264444.html

Путин рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин

Путин рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин

Проект строительства моста на Сахалин в Республике Саха не забыт, его разработка продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T12:24+0300

2024-06-18T12:24+0300

2024-06-18T12:24+0300

россия

мост

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ЯКУТСК, 18 июн - ПРАЙМ. Проект строительства моста на Сахалин в Республике Саха не забыт, его разработка продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа большая, капиталоёмкая, но, тем не менее, это все не забыто и не выброшено", — отметил глава государства в рамках встречи с жителями Дальнего Востока.По словам президента, в Якутии также необходимо развивать энергетические мощности, готовить необходимые кадры и развивать образование.Сахалинский мост - это проект транспортного перехода через пролив Невельского от мыса Лазарева на материке до мыса Погиби на Сахалине. Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее в 2020 году назвал этот проект хорошей идеей, но отметил, что на данный момент нет средств для его реализации.Однако, на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в апреле 2024 года Путин сказал, что в будущем возведение моста возможно, так как промышленность региона начала развиваться и появилась дополнительная грузовая база.

https://1prime.ru/20240423/sakhalin-847605843.html

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россия, мост