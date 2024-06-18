Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет - 18.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240618/mvf-849256867.html
Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет
Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет - 18.06.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет
Зампред российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что, вопреки неоднократным призывам России, движения касательно полноценной реформы системы... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T07:16+0300
2024-06-18T07:16+0300
россия
асеан
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. Зампред российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что, вопреки неоднократным призывам России, движения касательно полноценной реформы системы международного валютного фонда пока нет.Лидер "Единой России" выступил на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке."Тема входит в число обсуждаемых. Но, к сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального Юга, стран Востока в достижении целей устойчивого развития", - сказал Медведев. Он добавил, что организация туристического потока может существенно упроститься в том случае, если будут налажены валютно-финансовая и банковская инфраструктуры. По его словам, это особенно важно для туристов.
https://1prime.ru/20240510/asean-848041729.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_472fd66d8d4edc3ecd5fbbb21ed627c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, асеан, дмитрий медведев
РОССИЯ, АСЕАН, Дмитрий Медведев
07:16 18.06.2024
 
Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет

Медведев: движение в теме реформы системы МВФ пока отсутствует

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. Зампред российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что, вопреки неоднократным призывам России, движения касательно полноценной реформы системы международного валютного фонда пока нет.
Лидер "Единой России" выступил на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
"Тема входит в число обсуждаемых. Но, к сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального Юга, стран Востока в достижении целей устойчивого развития", - сказал Медведев.
Он добавил, что организация туристического потока может существенно упроститься в том случае, если будут налажены валютно-финансовая и банковская инфраструктуры. По его словам, это особенно важно для туристов.
АСЕАН - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Постпред рассказал о готовности АСЕАН взаимодействовать с Россией
10 мая, 07:13
 
РОССИЯАСЕАНДмитрий Медведев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала