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Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет
Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет - 18.06.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет
Зампред российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что, вопреки неоднократным призывам России, движения касательно полноценной реформы системы... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T07:16+0300
2024-06-18T07:16+0300
2024-06-18T07:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. Зампред российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что, вопреки неоднократным призывам России, движения касательно полноценной реформы системы международного валютного фонда пока нет.Лидер "Единой России" выступил на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке."Тема входит в число обсуждаемых. Но, к сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального Юга, стран Востока в достижении целей устойчивого развития", - сказал Медведев. Он добавил, что организация туристического потока может существенно упроститься в том случае, если будут налажены валютно-финансовая и банковская инфраструктуры. По его словам, это особенно важно для туристов.
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россия, асеан, дмитрий медведев
РОССИЯ, АСЕАН, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет
Медведев: движение в теме реформы системы МВФ пока отсутствует
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – ПРАЙМ. Зампред российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что, вопреки неоднократным призывам России, движения касательно полноценной реформы системы международного валютного фонда пока нет.
Лидер "Единой России" выступил на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
"Тема входит в число обсуждаемых. Но, к сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального Юга, стран Востока в достижении целей устойчивого развития", - сказал Медведев.
Он добавил, что организация туристического потока может существенно упроститься в том случае, если будут налажены валютно-финансовая и банковская инфраструктуры. По его словам, это особенно важно для туристов.
Постпред рассказал о готовности АСЕАН взаимодействовать с Россией