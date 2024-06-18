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Налоговый зонтик для бизнеса: власть поможет избранным

Налоговый зонтик для бизнеса: власть поможет избранным - 18.06.2024, ПРАЙМ

Налоговый зонтик для бизнеса: власть поможет избранным

Власти хотят распространить на предприятия, выросшие из категории МСП, меры кредитно-гарантийной поддержки, а также "зонтичный" механизм предоставления... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T08:00+0300

2024-06-18T08:00+0300

2024-06-18T08:00+0300

мнения аналитиков

подоходный налог

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Власти хотят распространить на предприятия, выросшие из категории МСП, меры кредитно-гарантийной поддержки, а также "зонтичный" механизм предоставления поручительств. Это позитивно влияет на деятельность малого и среднего предпринимательства."Зонтичный" механизм предоставления поручительств Корпорации МСП приходит на помощь в случае, когда предприятиям МСП не хватает ликвидного залогового имущества или оно отсутствует. Часто такие предприятия даже не знают о возможностях льготного кредитования для малого и среднего бизнеса при получении кредита в банках. Это отголосок того, что ранее при процедуре получения льгот бизнесу было необходимо обращаться в Корпорацию МСП, подавать документы на получение гарантии в качестве обеспечения и далее с этим документом идти в банк за кредитом.Сейчас эта процедура максимально упрощена благодаря "зонтичному" механизму. Банкам-участникам Корпорация выдает гарантийный лимит, в рамках которого они кредитуют малый и средний бизнес. Гарантия не каждой сделки отдельно, а целого портфеля.Этот механизм предлагают 24 банка по данным на 2023 год и с каждым годом число растет. Программа доступна для всех предприятий МСП из всех регионов России.Будет ли это допподдержкой для бизнеса в условиях изменения налоговой системы? Как известно, налог на прибыль увеличится с 20% до 25%, при этом сохраняется возможность применения льгот для участников инвестиционных проектов, а также инвестиционного налогового вычета.Корпорация МСП фокусируется на финансовом фокусе за счет кредитно-гарантийной поддержки кредитов. Также появится федеральный инвестиционный налоговый вычет — это значит, что можно будет уменьшить налог на прибыль, затраченный на капитальные расходы в рамках инвестиционных проектов.Для развития малого бизнеса планируют поэтапно увеличивать порог применения упрощенки" (УСН) - по доходам до 450 млн рублей (с 250 млн рублей) и по основным средствам — до 200 млн рублей. Это позволит компаниям расти, плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия. К тому же эти изменения направлены на пресечение схем дробления бизнеса, когда происходит фактический уход от налогов.96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн рублей, то есть для большинства компаний ничего не изменится.Конечно, увеличение налогов не всегда по душе предпринимателям, но правительство делает оговорки для приоритетных отраслей и секторов, а также продолжает оказывать меры поддержки. Результаты мы сможем оценить несколько позже.

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2024

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Диашов Егор https://cdnn.1prime.ru/img/84287/23/842872340_81:0:599:518_100x100_80_0_0_f6ac0fd0f28c978fcaee16cf4b722e46.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Диашов Егор https://cdnn.1prime.ru/img/84287/23/842872340_81:0:599:518_100x100_80_0_0_f6ac0fd0f28c978fcaee16cf4b722e46.jpg

мнения аналитиков, подоходный налог