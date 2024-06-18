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В СФ предложили пересмотреть налогообложение иностранных IT-компаний

В СФ предложили пересмотреть налогообложение иностранных IT-компаний - 18.06.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили пересмотреть налогообложение иностранных IT-компаний

Сенаторы предложили правительству РФ проработать вопрос о совершенствовании налогообложения иностранных IT-организаций, работающих в РФ, в части обложения их... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T12:04+0300

2024-06-18T12:04+0300

2024-06-18T12:04+0300

налоги

россия

сф

налогообложение

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Сенаторы предложили правительству РФ проработать вопрос о совершенствовании налогообложения иностранных IT-организаций, работающих в РФ, в части обложения их налогом на прибыль, говорится в проекте постановления палаты. Бюджетный комитет Совфеда во вторник обсудил проект постановления "О предложениях Совета Федерации по формированию концепции федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Документ есть в распоряжении РИА Новости. В числе предложений правительству предлагается "проработать вопрос о совершенствовании налогообложения иностранных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в части разработки механизма обложения налогом от прибыли, получаемой такими организациями на территории Российской Федерации". Также рекомендуется обеспечить во взаимодействии с Центральным банком проведение политики по сдерживанию уровня инфляции и достижению ее целевого значения 4 %. Подготовить предложения, направленные на обеспечение дополнительных поступлений в федеральный бюджет от приватизации и использования имущества, находящегося в государственной собственности РФ, в том числе за счет реализации неэффективно используемого государственными органами имущества. Рекомендуется проработать вопрос о расширении полномочий органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере налогов и сборов в целях укрепления доходной базы региональных и местных бюджетов; рассмотреть вопрос о разработке механизма защиты прав и интересов добросовестных налогоплательщиков, в том числе расширения числа инструментов проверки добросовестности контрагентов и обеспечения доступа налогоплательщиков к таким инструментам. Предлагается рассмотреть вопрос о перераспределении доходов от акцизов на табачную продукцию между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, а также о наделении субъектов РФ полномочиями по противодействию нелегальной продаже табачной продукции. Кроме того, кабмину рекомендуется подготовить предложения по внесению изменений в законодательство РФ в части введения туристического сбора (налога) на территории России и его зачисления в местные бюджеты. Предлагается рассмотреть вопрос о продлении после 1 января 2025 года возможности применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, для организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты. Рекомендуется обсудить вопрос об установлении порядка и условий применения федерального инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций Налоговым кодексом РФ, определив, что основными получателями вычета должны быть организации, производящие продукцию для внутреннего рынка, в целях усиления прозрачности механизма субсидирования государством капитальных затрат, повышения эффективности и востребованности федерального налогового вычета. В документе сенаторы подчеркивают, что в целях реализации послания президента РФ Федеральному Собранию и обеспечения соответствующих мероприятий финансовыми ресурсами необходима корректировка федерального бюджета, предусматривающая изменение основных параметров бюджета 2024 года и выделение бюджетных ассигнований на указанные цели с учетом увеличения ненефтегазовых доходов. При этом также предусмотрено внесение изменений в законодательство о налогах и сборах, направленных в том числе на развитие принципа справедливости налоговой системы. -0-

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сф, налогообложение