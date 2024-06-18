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Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений
Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений
Окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе, заявил президент Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:49+0300
2024-06-18T13:16+0300
подоходный налог
налоговая система
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе, заявил президент Владимир Путин.По его словам, все новации должны быть окончательно проработаны Госдумой и правительством. "Где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.Согласно расчетам Минфина, повышение НДФЛ затронет не более чем 3,2% налогоплательщиков. Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, вводится расширенная прогрессия НДФЛ. Налог по ставке 13% сохранится для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, затем ставка плавно вырастет до 22%. Ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25%. Для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, введут федеральный налоговый вычет. Заявленные изменения уже поддержал профильный комитет Госдумы, документ принят в первом чтении. Некоторые предприятия заявили, что готовы поднять зарплаты сотрудникам, чьи налоги вырастут в случае перехода на прогрессивную шкалу.
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подоходный налог, налоговая система, владимир путин
подоходный налог, налоговая система, Владимир Путин
12:49 18.06.2024 (обновлено: 13:16 18.06.2024)
 
Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений

Путин: окончательное принятие изменений в налоговую систему произойдет в августе

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, все новации должны быть окончательно проработаны Госдумой и правительством. "Где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
Согласно расчетам Минфина, повышение НДФЛ затронет не более чем 3,2% налогоплательщиков.
Кибербезопасность, компьютер
Путин предложил установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний
7 июня, 15:49
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, вводится расширенная прогрессия НДФЛ. Налог по ставке 13% сохранится для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, затем ставка плавно вырастет до 22%. Ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25%. Для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, введут федеральный налоговый вычет.
Заявленные изменения уже поддержал профильный комитет Госдумы, документ принят в первом чтении. Некоторые предприятия заявили, что готовы поднять зарплаты сотрудникам, чьи налоги вырастут в случае перехода на прогрессивную шкалу.
 
подоходный налогналоговая системаВладимир Путин
 
 
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