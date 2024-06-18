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Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений

Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений

Окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе, заявил президент Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T12:49+0300

2024-06-18T12:49+0300

2024-06-18T13:16+0300

подоходный налог

налоговая система

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе, заявил президент Владимир Путин.По его словам, все новации должны быть окончательно проработаны Госдумой и правительством. "Где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.Согласно расчетам Минфина, повышение НДФЛ затронет не более чем 3,2% налогоплательщиков. Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, вводится расширенная прогрессия НДФЛ. Налог по ставке 13% сохранится для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, затем ставка плавно вырастет до 22%. Ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25%. Для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, введут федеральный налоговый вычет. Заявленные изменения уже поддержал профильный комитет Госдумы, документ принят в первом чтении. Некоторые предприятия заявили, что готовы поднять зарплаты сотрудникам, чьи налоги вырастут в случае перехода на прогрессивную шкалу.

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подоходный налог, налоговая система, владимир путин