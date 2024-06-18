https://1prime.ru/20240618/nalogi-849265410.html
Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений
Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений
Окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе, заявил президент Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:49+0300
2024-06-18T12:49+0300
2024-06-18T13:16+0300
подоходный налог
налоговая система
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849181957_0:0:3331:1875_1920x0_80_0_0_d618f55388726d7500a45776b2589907.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе, заявил президент Владимир Путин.По его словам, все новации должны быть окончательно проработаны Госдумой и правительством. "Где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.Согласно расчетам Минфина, повышение НДФЛ затронет не более чем 3,2% налогоплательщиков. Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, вводится расширенная прогрессия НДФЛ. Налог по ставке 13% сохранится для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, затем ставка плавно вырастет до 22%. Ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25%. Для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, введут федеральный налоговый вычет. Заявленные изменения уже поддержал профильный комитет Госдумы, документ принят в первом чтении. Некоторые предприятия заявили, что готовы поднять зарплаты сотрудникам, чьи налоги вырастут в случае перехода на прогрессивную шкалу.
https://1prime.ru/20240607/stavka--848974679.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849181957_600:0:3331:2048_1920x0_80_0_0_f308dfd7db8683afe73be2a22dc060f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подоходный налог, налоговая система, владимир путин
подоходный налог, налоговая система, Владимир Путин
Путин обозначил срок окончательного принятия налоговых изменений
Путин: окончательное принятие изменений в налоговую систему произойдет в августе
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, все новации должны быть окончательно проработаны Госдумой и правительством. "Где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
Согласно расчетам Минфина, повышение НДФЛ затронет не более чем 3,2% налогоплательщиков.
Путин предложил установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, вводится расширенная прогрессия НДФЛ. Налог по ставке 13% сохранится для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, затем ставка плавно вырастет до 22%. Ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25%. Для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, введут федеральный налоговый вычет.
Заявленные изменения уже поддержал профильный комитет Госдумы, документ принят в первом чтении. Некоторые предприятия заявили, что готовы поднять зарплаты сотрудникам, чьи налоги вырастут в случае перехода на прогрессивную шкалу.