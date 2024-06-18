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Обещали, но не ушли. Раскрыто, как Coca-Cola и Pepsi зарабатывают в России
Обещали, но не ушли. Раскрыто, как Coca-Cola и Pepsi зарабатывают в России - 18.06.2024, ПРАЙМ
Обещали, но не ушли. Раскрыто, как Coca-Cola и Pepsi зарабатывают в России
Coca-Cola и Pepsi продолжают зарабатывать в России, несмотря на обещания уйти, пишет Bloomberg. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:31+0300
2024-06-18T15:31+0300
2024-06-18T15:48+0300
ушедшие компании
coca-cola
pepsico
безалкогольные напитки
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Coca-Cola и Pepsi продолжают зарабатывать в России, несмотря на обещания уйти, пишет Bloomberg.Производитель кока-колы в России "Мултон Партнерс" (Multon Partners) принадлежит отдельной компании HBC, где флагманскому концерну принадлежит 21% акций. Когда после начала спецоперации HBC прекратила производство кока-колы, “Мултон” представила публике напиток “Добрый Cola”.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакие образом, как отмечается, HBC, владеющая "Мултон", получает прибыль от продажи кока-колы под маркой "Добрый Cola". "По-прежнему широко доступна и сама Coca-Cola: ее завозят из соседних стран, включая Грузию и Казахстан. С началом спецоперации Россия приняла закон, позволяющий продавать брендовые товары без согласия владельца товарного знака", - говорится в статье.PepsiCo также продолжает работать в России, запустив новые газированные напитки и увеличивая продажи. После заявлений о прекращении в стране производства и продажи привычных напитков Pepsi запустила новую газировку Evervess и увеличила на полудюжине заводов производство еще одной шипучки — Frustyle, похожей на фруктовую Mirinda.Всего, как отмечается, более тысячи транснациональных корпораций сокращают свою деятельность в России с 2022 года. Некоторые компании, такие как Unilever, Nestlé и Danone, не хотели продавать свои предприятия с огромной скидкой. Французский оператор супермаркетов Auchan, текстильная компания Benetton Group и сети ресторанов Subway и TGI Fridays продолжают работать в России.При этом оставшиеся в России компании сталкиваются с трудностями репатриации доходов из-за сложностей с вывозом денег, говорится в публикации. "Благодаря военным расходам российская экономика в прошлом году выросла на 3,6% — это помогло снизить безработицу до исторического минимума в 2,6% и резко повысить заработную плату", — отмечается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ушедшие компании, coca-cola, pepsico, безалкогольные напитки
ушедшие компании, Coca-Cola, PepsiCo, безалкогольные напитки
Обещали, но не ушли. Раскрыто, как Coca-Cola и Pepsi зарабатывают в России
Bloomberg: Coca-Cola и Pepsi обещали уйти, но продолжают зарабатывать в России
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Coca-Cola и Pepsi продолжают зарабатывать в России, несмотря на обещания уйти, пишет Bloomberg.
Производитель кока-колы в России "Мултон Партнерс" (Multon Partners) принадлежит отдельной компании HBC, где флагманскому концерну принадлежит 21% акций. Когда после начала спецоперации HBC прекратила производство кока-колы, “Мултон” представила публике напиток “Добрый Cola”.
Такие образом, как отмечается, HBC, владеющая "Мултон", получает прибыль от продажи кока-колы под маркой "Добрый Cola". "По-прежнему широко доступна и сама Coca-Cola: ее завозят из соседних стран, включая Грузию и Казахстан. С началом спецоперации Россия приняла закон, позволяющий продавать брендовые товары без согласия владельца товарного знака", - говорится в статье.
PepsiCo также продолжает работать в России, запустив новые газированные напитки и увеличивая продажи. После заявлений о прекращении в стране производства и продажи привычных напитков Pepsi запустила новую газировку Evervess и увеличила на полудюжине заводов производство еще одной шипучки — Frustyle, похожей на фруктовую Mirinda.
Всего, как отмечается, более тысячи транснациональных корпораций сокращают свою деятельность в России с 2022 года. Некоторые компании, такие как Unilever, Nestlé и Danone, не хотели продавать свои предприятия с огромной скидкой. Французский оператор супермаркетов Auchan, текстильная компания Benetton Group и сети ресторанов Subway и TGI Fridays продолжают работать в России.
При этом оставшиеся в России компании сталкиваются с трудностями репатриации доходов из-за сложностей с вывозом денег, говорится в публикации. "Благодаря военным расходам российская экономика в прошлом году выросла на 3,6% — это помогло снизить безработицу до исторического минимума в 2,6% и резко повысить заработную плату", — отмечается в статье.
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